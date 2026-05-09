Благојевић: Исламисти у БиХ се обрушили на Додика због залагања за права Срба

Исламисти који су на власти у Федерацији БиХ, али и у органима на нивоу БиХ, обрушили су се на предсједника Милорада Додика због његовог залагања за независност српског православља и за заштиту права православних Срба да практикују своју вјеру.
Изјавио је ово Род Благојевић, бивши гувернер Илиноиса и близак сарадник предсједника САД Доналда Трампа.
"То није само проблем за САД, већ и за Европу и, вјероватно, читав свијет, јер се све одрађује по истом приручнику", рекао је Благојевић у видео-снимку објављеном на Иксу.
Congrats to Milorad Dodik for receiving the prestigious STANDING UP FOR DEMOCRACY award on visit to America.This material is distributed by RRB Strategies LLC on behalf of the Republic of Srpska. Additional information is available at the Department of Justice, Washington,DC. pic.twitter.com/DzzEuGrxce— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) May 9, 2026
Он је честитао Додику за добијено признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.
Додик је награду примио као гост Форума свјетских лидера "Залагање за демократију" 1. маја у Елџину.
Са Универзитета су тада појаснили раније да се награда додјељује лидерима који показују одлучност и спремност да се држе својих увјерења и да чврсто стоје у одбрани демократских вриједности.
