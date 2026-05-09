Logo
Large banner

Благојевић: Исламисти у БиХ се обрушили на Додика због залагања за права Срба

Аутор:

АТВ
09.05.2026 20:36

Коментари:

1
Род Благојевић
Фото: АТВ

Исламисти који су на власти у Федерацији БиХ, али и у органима на нивоу БиХ, обрушили су се на предсједника Милорада Додика због његовог залагања за независност српског православља и за заштиту права православних Срба да практикују своју вјеру.

Изјавио је ово Род Благојевић, бивши гувернер Илиноиса и близак сарадник предсједника САД Доналда Трампа.

"То није само проблем за САД, већ и за Европу и, вјероватно, читав свијет, јер се све одрађује по истом приручнику", рекао је Благојевић у видео-снимку објављеном на Иксу.

Он је честитао Додику за добијено признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.

Додик је награду примио као гост Форума свјетских лидера "Залагање за демократију" 1. маја у Елџину.

Са Универзитета су тада појаснили раније да се награда додјељује лидерима који показују одлучност и спремност да се држе својих увјерења и да чврсто стоје у одбрани демократских вриједности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Род Благојевић

Босна и Херцеговина

Милорад Додик

Срби

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Наил Јусић

Хроника

Одређен једномјесечни притвор Наилу Јусићу

1 ч

0
Авион, лет

Свијет

Снимљен тренутак ужаса у Денверу: Авион приликом полијетања прегазио пјешака

1 ч

0
Чувајте се њушкала : Ван филмске зоне комфора

Емисије

Чувајте се њушкала : Ван филмске зоне комфора

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Језива несрећа у Хрватској: Мајка са двоје мале дјеце у ауту завршила на крову

1 ч

0

Више из рубрике

Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов

Република Српска

Калабухов за АТВ: Одлични односи званичника Русије и Републике Српске

2 ч

1
Предсједник НСРС Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Русија је увијек разговарала са нама, а не о нама

2 ч

0
Ходочасници из Херцеговине кренули пут Острога

Република Српска

Ходочасници из Херцеговине кренули пут Острога

2 ч

0
Састанак Милорада Додика и Владимира Путина

Република Српска

Додик пренио Путину: Одлуке Шмита Савјет безбједности треба прогласити ништавним

2 ч

1

  • Најновије

21

57

Влаховић за 11 секунди затресао мрежу и утишао Леће

21

40

Шок на Маракани: Нови Пазар срушио Звезду у судијској надокнади

21

21

Још једна велика пљачка стоке у Њемачкој: Украдено 48 крава и телади

20

59

Огласио се Кремљ: Шта је Путин поручио на састанку са делегацијом Српске

20

43

Временски хаос се приближава Балкану: Метеоролози прогласили "код црвено"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner