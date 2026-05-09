Одређен једномјесечни притвор Наилу Јусићу

АТВ
09.05.2026 20:31

Наил Јусић
Фото: СДА

Општински суд Живинице одредио је једномјесечни притвор за Наила Јусића (59) због сумње да је као предсједавајући Градског вијећа Живинице, злоупотребом положаја и овлашћења, у три одвојена случаја погодовао другим особама да би им остварио корист, саопштено је из Кантоналног тужилаштва у Тузли.

Јусић је осумњичен да је кривична дјела злоупотреба положаја и овлаштења и примање награде или других облика користи за трговину утицајем починио од 2023. до марта ове године.

То је укључивало нерегуларности приликом именовања једне особе у Градску изборну комисију, покушај прибављања користи у поступку остваривања права власништва над парцелом земљишта на којем је изграђен објекат без права кориштења, као и трговину утицајем ради именовања његовог сина у једну сталну комисију Градског вијећа.

На више локација у Живиницама обављен је претрес и том приликом одузети су мобилни уређаји, одређена документација и други предмети за које се сумња да су кориштени или потичу из извршења кривичних дјела.

Тужилац је донио наредбу о даљем спровођењу истраге

Тагови :

Наил Јусић

Притвор

злоупотреба положаја

Живинице

Коментари (0)
