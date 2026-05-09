Снимљен тренутак ужаса у Денверу: Авион приликом полијетања прегазио пјешака

Авион компаније „Frontier Airlines“ усмртио је особу приликом полијетања са писте на Међународном аеродрому у Денверу у петак касно навече, саопштиле су надлежне власти.
Удар је изазвао и краткотрајни пожар на мотору, који су ватрогасци брзо угасили. Дим се појавио и у кабини авиона, због чега су из предострожности евакуисана 224 путника помоћу специјалних тобогана за евакуацију.
Према званичним информацијама, непозната особа је прескочила заштитну ограду и само двије минуте касније погинула након што ју је на писти ударио авион који је око 23:00 часа требало да полети из Денвера према Лос Анђелесу.
Према аудио-снимку контроле лета, контролор је пилоту „Frontiera“ дао дозволу за полијетање и пожелио им лаку ноћ, када је, након кратке паузе, пилот изненада позвао торањ.
„Заустављамо се на писти. Управо смо некога ударили. Имамо пожар на мотору“, рекао је пилот, касније додајући да је пистом ходала једна особа.
Амерички министар саобраћаја, Шон Дафи, изјавио је да се авион у тренутку удара кретао великом брзином.
„Касно синоћ, уљез је пробио безбједносну заштиту Међународног аеродрома у Денверу, намјерно се попео преко ограде и истрчао на писту. Нико никада не би смио неовлаштено да уђе на подручје аеродрома“, поручио је Дафи.
Жртва још увијек није идентификована, али се вјерује да није ријеч о запосленику аеродрома.
Након евакуације, путници су аутобусима превезени назад до терминала. Дванаест путника пријавило је лакше повреде, од којих је петоро превезено у оближње болнице, преноси ББЦ.
The person had reportedly jumped the fence and was crossing the runway when they were hit by the accelerating Airbus A321.
Већина путника је у међувремену напустила Денвер новим летом. Писта је затворена док Федерална управа за ваздухопловство (FAA) и Национални одбор за безбједност саобраћаја (NTSB) не спроведу детаљну истрагу, преноси Дневник.хр.
