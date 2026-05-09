Москва прославила Дан побједе: Погледајте најљепше кадрове са Црвеног трга

Откуцајима сата на Спаситељевој кули у Кремљу, тачно у 10 часова по локалном времену, почела је војна парада на Црвеном тргу у Москви.
Црвеним тргом данас је марширало више хиљада официра и војника у част 81. годишњице побједе над фашизмом. Парадом заставе Руске Федерације и заставе побједе Црвени трг је постао мјесто сјећања на милионе страдалих у борби против нацизма. Овогодишња парада одржана је уз појачане мјере безбједности због рата у Украјини, а први пут послије скоро двије деценије није било приказа тешке војне технике. Умјесто тенкова и ракетних система, акценат је стављен на пјешадијске јединице, заставе и симболику побједе Црвене армије.
Свечани марш војске предводио је командант Параде херој Руске Федерације генерал-пуковник Андреј Мордвичов.Министар одбране Андреј Бјелоусов поздравио је парадне јединице и честитао Дан побједе.
Бјелоусов је рапорт о спремности војске предао врховном главнокомандујућем оружаних снага Руске Федерације. Ријечи Владимира Путина пажљиво су се слушале широм свијета.
"Обиљежавамо овај датум са искреном захвалношћу првом покољењу побједника. Ово је чување сјећања на достигнућа у Великом отаџбинском рату. Памтићемо подвиг совјетског народа, јер је управо он дао одлучујући допринос уништењу нацизма, спасао је своју земљу и спасао је свијет. Ставио је тачку на фатални беспоштедни сукоб, вратио суверенитет оним државама које су капитулирале пред хитлеровском Њемачком и претвориле се у покорне саучеснике њених злочина. Наш војник је претрпио колосалне губитке и колосалне жртве у име слободе и достојанства народа Европе", рекао је предсједник Руске Федерације Владимир Путин.
Повучена је паралела са актуелним сукобом у Украјини. Путин поручује да руски војници данас настављају традицију својих предака.
"Они се супротстављају агресивној сили коју наоружавају и подржава цио блок НАТО-а. Без обзира на то, наши хероји напредују. Упоредо са руским војницима су радници и инжењери, научници, изумитељи. Они настављају традицију својих претходника, ослањајући се на савремено ратно искуство, стварају напредне и јединствене примјерке наоружања, развијају њихову масовну производњу. Чврсто сам увјерен да је наша ствар праведна и побједа ће увијек бити наша", рекао је Путин.
Одјекнула је и почасна артиљеријска паљба.
Црвеним тргом су продефиловале пјешадијске формације руске војске, кадети војних школа и почасна гарда три рода војске, копнених, ваздушно-космичких и поморских снага. Први пут у паради учествовали су и припадници Сјевернокорејске народне армије. Приказан је и видео-снимак савремених система наоружања и беспилотних летјелица руске војске, а завршницу свечаности обиљежили су прелети акро-група „Руски витезови“ и „Стрижи“. Шест јуришних авиона обојило је небо изнад Москве бојама руске заставе. Након одржане параде услиједило је полагање вијенаца и цвијећа на Гроб незнаног јунака. Иако без тенкова и тешке механизације, Москва је и ове године Дан побједе представила као најзначајнији празник за Русију који је дубоко укоријењен у националном сјећању и историји.. Централна порука са Црвеног трга била да се побједа у Другом светском рату у Русији и даље посматра као симбол националног јединства и војне снаге. Војне параде одржане су и у другим руским градовима, од Владивостока до Новосибирска.
