Погинуо члан познатог српског бенда

09.05.2026 18:39

Фото: АТВ

На старом путу Нови Сад - Београд код мјеста Банстол мотоциклом у саобраћајној несрећи живот је изгубио дугогодишњи бубњар бенда СНБ из Новог Сада, Мирослав Попов - Мићко.

Вijест о смрти је објавио бенд на својим друштвеним мрежама, а од Мирослава се опраштају порукама многи бендови Србије и региона.

Они су га знали као мирног, сталоженог, доброг пријатеља, али и енергичног бубњара који је давао овом бенду ритмичку разноликост, пише "Хеадлајнер".

Са бендом је скоро објавио албум “Мутне свјетлости”, али и почетком године свирао у Београду као сапорт Експлоитеду.

(Телеграф)

Саобраћајна несрећа

Погинуо бубњар

Погинуо члан бенда СНБ

Мирослав Попов - Мићко

