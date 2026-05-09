Погинуо члан познатог српског бенда

На старом путу Нови Сад - Београд код мјеста Банстол мотоциклом у саобраћајној несрећи живот је изгубио дугогодишњи бубњар бенда СНБ из Новог Сада, Мирослав Попов - Мићко.
Вijест о смрти је објавио бенд на својим друштвеним мрежама, а од Мирослава се опраштају порукама многи бендови Србије и региона.
Они су га знали као мирног, сталоженог, доброг пријатеља, али и енергичног бубњара који је давао овом бенду ритмичку разноликост, пише "Хеадлајнер".
Са бендом је скоро објавио албум “Мутне свјетлости”, али и почетком године свирао у Београду као сапорт Експлоитеду.
