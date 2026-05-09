Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

Ова субота донијела нам је нову сензацију у Риму, пошто је румунска тенисерка Сорана Кирстеа, побиједила Арину Сабаленку, тренутно прву тенисерку послије великог преокрета.
Румунка је, у сензацији већој готово и од оне од јуче када је хрватски тенисер Дино Прижмић избацио Новака Ђоковића, славила са - 2:1 (2:6, 6:3, 7:5).
Није дјеловало да ћемо видјети проблеме за Арину Сабаленку на овом мечу, пошто је први сет Бјелорускиња ријешила лако у своју корист. Само два гема је препустила Румунки, а све је било готово за око 35 минута.
Међутим, од тада је све кренуло наглавачке за Сабаленку, која се баш мучила да успостави контролу над ситуацијом.
Иако је повела са 2:0 и направила брејк на старту другог сета, услиједио је необјашњив пад. Имала је предност брејка и средином сета када је повела са 3:2, али је након тога изгубила чак четири гема у низу.
У трећем сету смо на почетку видјели размјену брејкова, а онда је послије маратонског гема на сервис Сабаленке дошао нови брејк за Румунку.
Сервирала је потом Румунка за велику сензацију и побједу у Риму против прве тенисерке на планети. Укочила јој се тада рука, али није одмах послије тога. Направила је нови брејк и на крају је стигла до побједе!
Сорана Кирстеа ће се у осмини финала Рима састати са Линдом Носковом из Чешке Републике, која је постављена за 13. носиоца.
