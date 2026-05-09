Logo
Large banner

Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

Аутор:

АТВ
09.05.2026 18:30

Коментари:

0
Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен
Фото: Pixabay

Ова субота донијела нам је нову сензацију у Риму, пошто је румунска тенисерка Сорана Кирстеа, побиједила Арину Сабаленку, тренутно прву тенисерку послије великог преокрета.

Румунка је, у сензацији већој готово и од оне од јуче када је хрватски тенисер Дино Прижмић избацио Новака Ђоковића, славила са - 2:1 (2:6, 6:3, 7:5).

Пад Марка Маркеза

Ауто-мото

Језив пад Маркеза, стигле страшне вијести о његовом стању

Није дјеловало да ћемо видјети проблеме за Арину Сабаленку на овом мечу, пошто је први сет Бјелорускиња ријешила лако у своју корист. Само два гема је препустила Румунки, а све је било готово за око 35 минута.

Међутим, од тада је све кренуло наглавачке за Сабаленку, која се баш мучила да успостави контролу над ситуацијом.

Иако је повела са 2:0 и направила брејк на старту другог сета, услиједио је необјашњив пад. Имала је предност брејка и средином сета када је повела са 3:2, али је након тога изгубила чак четири гема у низу.

У трећем сету смо на почетку видјели размјену брејкова, а онда је послије маратонског гема на сервис Сабаленке дошао нови брејк за Румунку.

Делегација Српске с Путином

Република Српска

Каран с Путином: Осјећамо братство између наших народа

Сервирала је потом Румунка за велику сензацију и побједу у Риму против прве тенисерке на планети. Укочила јој се тада рука, али није одмах послије тога. Направила је нови брејк и на крају је стигла до побједе!

Сорана Кирстеа ће се у осмини финала Рима састати са Линдом Носковом из Чешке Републике, која је постављена за 13. носиоца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Арина Сабаленка

Мастерс у Риму 2026

тенис

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ђоковић поражен на старту Рима

Тенис

Емотивна објава Новака Ђоковића: Заувијек

3 ч

1
Дино Прижмић на мечу против Новака Ђоковића на Мастерсу у Риму

Тенис

Дино Прижмић открио шта му је Ђоковић рекао послије меча

21 ч

0
Новак Ђоковић на мечу против Дине Прижмића на Мастерсу у Риму

Тенис

Ђоковић након пораза донио разочаравајућу одлуку за навијаче

21 ч

7
Дино Прижмић слави побједу против Новака Ђоковића

Тенис

Хрват Дино Прижмић избацио Ђоковића па поруком одушевио Србе

21 ч

0

  • Најновије

18

58

Централне вијести, 09.05.2026.

18

52

Објављен снимак убиства пјевача - силоватеља беба

18

39

Погинуо члан познатог српског бенда

18

30

Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

18

25

Језив пад Маркеза, стигле страшне вијести о његовом стању

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner