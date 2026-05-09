Фашизам је побијеђен, али није искоријењен

Аутор:

Бранка Дакић
09.05.2026 19:26

Јасеновац
Фото: АТВ

Фашизам је побијеђен 1945. године, али нажалост није потпуно уништен. Данас се појављује кроз друге облике, наративе и покушаје прекрајања историје, чуло се у АТВ-овој емисији Битно.

Слобода нема цијену. Српски народ је побједнички народ који је поднио огромну жртву у борби против фашизма и зато мора добро да памти. Ако то заборавимо, заборавили смо себе. Не смијемо дозволити да нам се историја понови.

Иако је прије 81. годину окончано најмрачније поглавље у историји човјечанства, фашистичка идеологија иза себе је оставила десетине милиона мртвих, а смрти нису била поштеђена ни дјеца. Само у Јасеновцу и Доњој Градини, једном од најзлогласнијих логора у Другом свјетском рату убијено је 700.000 Срба, Јевреја и Рома, а међу њима 20.000 дјеце. Најмање што можемо урадити је да се сјећамо и не дозволимо да нам се историја понови.

„Идеје саме по себи се не могу побиједити. Могу се побиједити државни системи који их носе и они су побијеђени 1945. године, али је видљиво да те милитаристичке идеје и тим екстремним групама живе и дан данас и да је задатак савремене цивилизације да их спутава на сваком мјесту гдје еј то могуће“, казао је начелник Одјељења за идентитетска истраживања и културу памћења у Центру за друштвено-политичка истраживања Републике Српске Предраг Лозо.

Фашизам је побијеђен 1945. године, али нажалост није потпуно уништен. Најбоље се то видјело током Одбрамбено-отаџбинског рата, а фашистичка идеологија ни данас није у потпуности искоријењена.

„Знамо да је деведесетих година на простору Хрватске, па и дијела БиХ неонацистичка идеологија добила нови замах. Њене посљедице и данас видимо. У Хрватској ви и данас имате улице које носе имена познатих нациста и фашиста. Имате и у Сарајеву улице које носе имена идеолога усташког покрета“, истакао је директор Института историјских наука Универзитета у Источном Сарајеву Драга Мастиловић.

„40 година од рата смо живјели у једном сасвим другом систему, гдје нисмо претпоставили да би се између себе сукобили, али идеја фашизма је тињала и даље и код оних који су били припадници тих формација“, подсјетио је предсједник СУБНОР-а Републике Српске Слободан Шобић.

Иако смо као народ осјетили најгоре облике фашизма, нисмо много научили из прошлости и неопходно је много више радити на култури сјећања, сматрају наши саговорници. Не треба заборавити да је, упркос свему, српски народ слободарски народ.

