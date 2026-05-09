Објављен снимак убиства пјевача - силоватеља беба

Британски "Дејли мејл" објавио је шокантан снимак из унутрашњости строго чуваног затвора у Вејкфилду, који приказује посљедње тренутке живота педофила Јана Воткинса.
На снимку се види како некадашњи пјевач групе "Лостпрофетс" посрће из своје ћелије док му крв натапа мајицу, након што су му робијаши унаказили лице и врат.
Убица Рико Гедел (25) наводно је хладнокрвно пререзао Воткинсу гркљан и југуларну вену, а затим са осмијехом добацио чувару:
"Ако сам га убио, разговараш са неким славним".
Док су му љекари пружали помоћ на поду ходника, Гедел је пролазио поред и иронично му поручио: "Лијепо спавај, Воткинс, момчино".
Суд у Лидсу открива да је напад трајао свега 20 секунди, а Воткинс је био "жива мета" јер су остали затвореници сматрали да је смрт једина адекватна казна за његове гнусне злочине над бебама и дјецом.
Док се убица брани тврдњом да је "изгубио самоконтролу", јавност је згрожена детаљима борбе за живот у "крилу Б" британског Алкатраза.
