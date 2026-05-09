Logo
Large banner

Објављен снимак убиства пјевача - силоватеља беба

Аутор:

АТВ
09.05.2026 18:52

Коментари:

0
Убијен Јан Воткинс пјевач осуђен за силовање беба и дјеце, појавио се снимак
Фото: Screenshot

Британски "Дејли мејл" објавио је шокантан снимак из унутрашњости строго чуваног затвора у Вејкфилду, који приказује посљедње тренутке живота педофила Јана Воткинса.

На снимку се види како некадашњи пјевач групе "Лостпрофетс" посрће из своје ћелије док му крв натапа мајицу, након што су му робијаши унаказили лице и врат.

Најновија вијест

Сцена

Погинуо члан познатог српског бенда

Убица Рико Гедел (25) наводно је хладнокрвно пререзао Воткинсу гркљан и југуларну вену, а затим са осмијехом добацио чувару:

"Ако сам га убио, разговараш са неким славним".

Док су му љекари пружали помоћ на поду ходника, Гедел је пролазио поред и иронично му поручио: "Лијепо спавај, Воткинс, момчино".

тенис

Тенис

Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

Суд у Лидсу открива да је напад трајао свега 20 секунди, а Воткинс је био "жива мета" јер су остали затвореници сматрали да је смрт једина адекватна казна за његове гнусне злочине над бебама и дјецом.

Док се убица брани тврдњом да је "изгубио самоконтролу", јавност је згрожена детаљима борбе за живот у "крилу Б" британског Алкатраза.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иан Ваткинс убиство

Иан Воткинс

Јан Воткинс

Убиство

педофил

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Делегација Републике Српске на састанку са предсједником Русије Владимиром Путином у Кремљу

Свијет

Путин: Настављамо развијати партнерство са Српском

3 ч

1
Авион прегазио човјека

Свијет

Авион прегазио човјека - ВИДЕО

4 ч

0
Школа, учионица

Свијет

Скандал у елитној лондонској школи: Наставница отпуштена због везе са учеником

4 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.

Свијет

Путинова честитка Лукашенку: Супротставимо се покушајима оправдавања злочина хитлероваца

6 ч

0

  • Најновије

21

57

Влаховић за 11 секунди затресао мрежу и утишао Леће

21

40

Шок на Маракани: Нови Пазар срушио Звезду у судијској надокнади

21

21

Још једна велика пљачка стоке у Њемачкој: Украдено 48 крава и телади

20

59

Огласио се Кремљ: Шта је Путин поручио на састанку са делегацијом Српске

20

43

Временски хаос се приближава Балкану: Метеоролози прогласили "код црвено"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner