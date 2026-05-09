ШГ "Борја" Теслић његује сјећање на погинуле борце

Биљана Стокић
09.05.2026 19:40

Запаљене свијеће на споменику.
Фото: АТВ

У теслићком Шумском газдинству „Борја“ његују сјећање на своје погинуле раднике у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату.

Испред предузећа подигли су спомен обиљежје које је данас и освећено уз присуство чланова породица погинулих бораца и радника.

Године пролазе, али сјећање не блиједи. Десет радника Шумског газдинства „Борја“ своје животе уградило је у темеље Републике Српске. На њихову жртву од данас ће трајно подсјећати и спомен обиљежје испред управне зграде. А то за породице погинулих много значи.

"Највеће залагање и допринос што је дао живот свој за Републику Српску, за ову фирму и државу. Ми као породице погинулих бораца захвални смо фирми на овом што је урадила и подигла споменик, поштује и даље породице палих бораца", казао је син погинулог борца Милована Радића Дарко Радић.

Теслић је у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату поднио велику жртву – 526 погинулих бораца и више од 2.000 рањених. И зато, и на овај начин, морамо његовати сјећање на своје хероје, поручују из Градске борачке организације.

"Сјећање на погинуле борце и њихове породице и уопште на Одбрамбено-отаџбински рат његове тековине на чување Републике српске свакако је и због тога ово данас важан догађај за све нас", рекао је предсједник Скупштине Борачке организације града Теслића Алекса Радишић.

То је наша дужност и обавеза, поручују из Шумског газдинства. Спомен обиљежје је, између осталог, и свједочанство будућим нараштајима.

"Од 10 страдалих 7 њих страдало је 1992. године. Биле су тешке околности, бранили смо и стварали своју отаџбину, бранили смо свој народ", изјавио је директор Шумског газдинства „Борја“ Теслић Горан Јовић.

"Ми ћемо и даље да се трудимо и уважавамо оне који су остали иза њих, а то су њихове породице и да имамо поштовање према њима. Ја као директор предузећа ћу апеловати на све директоре шумских газдинстава, тамо гдје нема спомен плоча људима који су били у колективу у тој радној јединици, да се уради спомен плоча", истакао је генерални в.д. директора Шума Републике Српске Блашко Каурин.

А Шумско газдинство „Борја“ још ''96. године, на улазу у управу, поставило је спомен плочу са именима погинулих. Сада су подигли и спомен обиљежје које је данас освећено уз присуство чланова породица погинулих и радника. Одали су почаст погинулим и положили вијенце на спомен обиљежје.

