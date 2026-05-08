Деветочлана породица Гајић добила нову кућу

08.05.2026 22:24

Изграђена је кућа за деветочлану породицу Гајић из општине Рибник, која је живјела у тешким условима. Пројекат Организације "Срби за Србе", подржали су бројни донатори из Српске.

Осамнаестогодишњу Стојану Гајић, тежак живот и дјетињство нису спријечили да буде одлична ученица. Ниже успјехе на такмичењима из српског језика и књижевности. Са три старије сестре и три млађа брата добила је кров над главом и први пут има своју собу и мало приватности.

Отац седморо дјеце, Ђуро Гајић, борац је прве категорије. Од рата до данас, ову вишечлану породицу прати тешка животна прича и зато им је кућа, коју су напокон добили, значи нови живот.

"Имам нешто и блага и стоке, преживљава се. Примам борачки додатак, а супруга прима 750 марака", прича Ђуро, преноси РТРС.

Годину дана трајала је градња куће од 170 квадрата. Изграђене су четири собе, два купатила, обезбијеђен је намјештај и бијела техника, а све је коштало 150.000 марака.

"Општина Рибник нам је од самог старта помогла у пројектној документацији за изградњу ове куће, те неколицина других људи који су се својим донацијама укључили у нашу кампању", рекао Младен Малић, координатор пројекта "Срби за Србе".

Изградњом куће, дјеци и породици Гајић враћено је достојанство с обзиром на то да су годинама у социјалној потреби и да су живјели као подстанари.

"Општина Рибник заједно са Центром за социјални рад све вријеме учествују у њиховом животу. Трудили смо се максимално да дјеца не оскудијевају ни у чему. Редовно прате наставу, учествују у свим акцијама", истакла је замјеник начелника општине Рибник Далиборка Давидовић.

Као и сваки пројекат изградње куће у оквиру Организације "Срби за Србе“, приликом прикупљања средстава, помогао је велики број донатора међу којима је и Борачка организација Републике Српске.

