Деветочлана породица Гајић добила нову кућу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Изграђена је кућа за деветочлану породицу Гајић из општине Рибник, која је живјела у тешким условима. Пројекат Организације "Срби за Србе", подржали су бројни донатори из Српске.
Осамнаестогодишњу Стојану Гајић, тежак живот и дјетињство нису спријечили да буде одлична ученица. Ниже успјехе на такмичењима из српског језика и књижевности. Са три старије сестре и три млађа брата добила је кров над главом и први пут има своју собу и мало приватности.
Занимљивости
Како заиста изгледа Маша из цртаног Маша и Медо
Отац седморо дјеце, Ђуро Гајић, борац је прве категорије. Од рата до данас, ову вишечлану породицу прати тешка животна прича и зато им је кућа, коју су напокон добили, значи нови живот.
"Имам нешто и блага и стоке, преживљава се. Примам борачки додатак, а супруга прима 750 марака", прича Ђуро, преноси РТРС.
Годину дана трајала је градња куће од 170 квадрата. Изграђене су четири собе, два купатила, обезбијеђен је намјештај и бијела техника, а све је коштало 150.000 марака.
"Општина Рибник нам је од самог старта помогла у пројектној документацији за изградњу ове куће, те неколицина других људи који су се својим донацијама укључили у нашу кампању", рекао Младен Малић, координатор пројекта "Срби за Србе".
Тенис
Дино Прижмић открио шта му је Ђоковић рекао послије меча
Изградњом куће, дјеци и породици Гајић враћено је достојанство с обзиром на то да су годинама у социјалној потреби и да су живјели као подстанари.
"Општина Рибник заједно са Центром за социјални рад све вријеме учествују у њиховом животу. Трудили смо се максимално да дјеца не оскудијевају ни у чему. Редовно прате наставу, учествују у свим акцијама", истакла је замјеник начелника општине Рибник Далиборка Давидовић.
Као и сваки пројекат изградње куће у оквиру Организације "Срби за Србе“, приликом прикупљања средстава, помогао је велики број донатора међу којима је и Борачка организација Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
23
26
23
00
22
47
22
36
22
29
Тренутно на програму