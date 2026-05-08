Тешка несрећа у Звировићима, више особа затражило помоћ

АТВ
08.05.2026 23:26

Фото: АТВ

Тежа саобраћајна несрећа догодила се у петак, 8. маја у мјесту Звировићи, на цести Међугорје - Чапљина а према првим информацијама има повријеђених.

Несрећа је Полицијској управи Чапљина пријављена око 16:20 сати.

У несрећи су учествовали возач путничког аутомобила и мотоциклиста. Околности под којима је дошло до судара за сада нису познате.

На мјесто догађаја одмах су упућене екипе хитне помоћи које су пружиле помоћ повријеђенима. Мотоциклиста је возилом Хитне помоћи превезен у болницу у Мостару на даље лијечење и утврђивање степена повреда.

Осим мотоциклисте, још двије особе затражиле су медицинску помоћ у Дому здравља у Чапљини. За сада нема званичних информација о тежини њихових повреда, преноси "Радио Сарајево".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

