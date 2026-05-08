Кување запалило стан, једна особа пронађена без свијести

08.05.2026 22:36

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

У тузланском насељу Ступине у петак, 8. маја, око 18:15 сати дошло до пожара у једном од стамбених објеката.

На терен су одмах упућени припадници Професионалне ватрогасне јединице Тузла, као и екипе хитне медицинске помоћи и полиције, које су осигурале простор и учествовале у интервенцији, јавља "Тузлански.ба".

Према информацијама из Професионалне ватрогасне јединице Тузла, пожар је настао након запаљења посуде током припреме хране.

У инциденту је једна особа пронађена без свијести, након чега је превезена у Службу хитне медицинске помоћи Тузла.

Ватрогасци су брзом интервенцијом ставили пожар под контролу и спријечили његово даље ширење на друге дијелове објекта.

Више информација биће познато након обављеног увиђаја.

