Кување запалило стан, једна особа пронађена без свијести

У тузланском насељу Ступине у петак, 8. маја, око 18:15 сати дошло до пожара у једном од стамбених објеката.
На терен су одмах упућени припадници Професионалне ватрогасне јединице Тузла, као и екипе хитне медицинске помоћи и полиције, које су осигурале простор и учествовале у интервенцији, јавља "Тузлански.ба".
Према информацијама из Професионалне ватрогасне јединице Тузла, пожар је настао након запаљења посуде током припреме хране.
У инциденту је једна особа пронађена без свијести, након чега је превезена у Службу хитне медицинске помоћи Тузла.
Ватрогасци су брзом интервенцијом ставили пожар под контролу и спријечили његово даље ширење на друге дијелове објекта.
Више информација биће познато након обављеног увиђаја.
