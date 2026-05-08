Оптужница против шумара: Није забиљежио 137 пањева

Основни суд на Сокоцу потврдио је оптужницу против чувара у Шумском газдинству "Соколац" чији су иницијали Р.Ђ. због кривичног дјела фалсификовање или уништавање службене исправе.
Оптужницом Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву Р.Ђ. се терети да од 27. марта до 4. јула 2024. године, као чувар шума у Шумском газдинству "Соколац" задужен за чување рејона "Шахбески град", није евидентирао у службену исправу и књигу бесправно посјечена стабла, нити их је обиљежио.
Према наводима оптужнице, Р.Ђ. у књигу није евидентирао 137 пањева јеле и смрче укупне дрвне масе 352,98 метара кубних, те ове пањеве није обројчао наранџастом плочицом за обројчавање бесправно посјечених и ознаком ШК, саопштено је из Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.
