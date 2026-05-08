Умјесто матуре, гледаћете смрт: Стравична пријетња у БиХ

08.05.2026 17:09

У петак, 8. маја у 07.30 и 11.30 сати, на службену мејл адресу Основне школе Јајце-Берта Кучера запримљене су пријаве пријетећег садржаја.

Поруке су гласиле:

"Сутра у 09:00 ученик који ће донијети бомбу у свом руксаку це спојити жице и све це детонирати" и "Данас умјесто да гледате матуранте како су сви лијепи и сређени гледаћете смрт".

Одмах по запримању пријава, полицијски службеници изашли су на лице мјеста, извршили евакуацију ученика и запосленика те провели контрадиверзионе (КДЗ) прегледе објекта, којом приликом је утврђено да се ради о лажним дојавама.

Такође, као и у претходном случају, извршени су контрадиверзиони (КДЗ) прегледи свих 10 основних школа на подручју општине Јајце, којом приликом је потврђено да се и у тим случајевима ради о лажним дојавама, те да тренутно не постоји опасност по ученике и особље.

У сарадњи с надлежним Кантоналним тужилаштвом, Федералном управом полиције и другим сигурносним агенцијама подузимају се интензивне мјере и радње на идентификацији и проналаску починилаца, као и расвјетљавању свих околности у вези с наведеним догађајем.

Полицијски службеници настављају с провођењем превентивних и сигурносних активности с циљем заштите ученика, наставног особља и свих грађана.

