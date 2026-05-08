Дјечак преминуо у болници у Приједору, испитује се узрок смрти

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Осмогодишњи дјечак преминуо је у Болници ”Др Младен Стојановић” у Приједору. Цијели случај пријављен је полицији и тужилаштву који испитују шта је узрок смрти и да ли је дјечак добио адекватну љекарску помоћ.
Како сазнаје АТВ дјечак је преминуо 7. маја на Одјељењу педијатрије након вишечасовног покушаја реанимације.
”Догађај је пријављен ПУ Приједор и о свему је обавијештен дежурни тужилац. Предузимају се све потребне мјере и радње на утврђивању околности смрти”, рекла је портпарол ПУ Приједор Звездана Алендаревић.
Главни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Приједору Слађана Марић потврдила је за АТВ да је тужилаштво обавијештено о трагичном догађају и да се испитују све околности смрти.
”Издата је наредба за обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти. Након што добијемо налаз обдукције тужилаштво ће одлучити о даљим мјерама и радњама”, рекла је Марић.
Из приједорске болнице огласили су се саопштењем за јавност у којем се наводи да је дјечак 6. маја примљен на Одјељење педијатрије ЈЗУ Болница ”Др Младен Стојановић” Приједор, те да је упркос предузетим напорима преминуо.
”Упућујемо изразе најдубљег саучешћа породици преминулог дјечака. Знајући да никакве ријечи не могу ублажити бол породице, у потпуности се стављамо на располагање како њима тако и истражним органима у току утврђивања околности смрти дјечака и спровођења истражних радњи од стране надлежних органа”, наводи се у саопштењу.
Додају да се због дигнитета породице и поштовања њиховог бола, до окончања истражних радњи, неће оглашавати у јавности по овом питању нити износити детаље о овом немилом догађају.
”ЈЗУ Болница ”Др Младен Стојановић” Приједор у пуном капацитету наставиће да сарађује и буде на располагање у свим надлежним институцијама”, истиче се у саопштењу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
23
12
21
12
18
12
15
12
12
Тренутно на програму