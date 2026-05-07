Предао туђу возачку без пристанка и завршио на суду

Аутор:АТВ
Коментари:0
Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу Тужилаштва КС против Кенана Газибаре због кривичних дјела недозвољено кориштење личних података и овјеравање неистинитог садржаја.
Оптужени се терети да је у октобру 2022. године у Сарајеву, користио личне податке друге особе без њеног пристанка тако што је попунио и потписао захтјев за доставу података о идентитету лица.
Такав захтјев достављен је полицијској станици у Какњу, на основу којег је издат прекршајни налог на име оштећене.
Дакле, терети се да је користио личне податке и број возачке дозволе особе, чија је возачка претходно била поништена због пријављеног губитка.
За главни претрес поступајући тужилац предложио је суду саслушање два свједока, вјештака графолошке струке и извођење око 30 материјалних доказа, саопштено је из Тужилаштва КС.
