Logo
Large banner

Шта положај ушију мачке говори о њеном расположењу

27.05.2026 21:44

Коментари:

0
mačka uši položaj ušiju kod mačke ponašanje kod mačke
Фото: Pexel/ Diogo Miranda

Положај ушију мачака може власницима открити да ли је она знатижељна, узнемирена, раздражена или уплашена. Ови невербални знакови често су важнији од вербалних знакова.

Положај ушију и израз лица често дају јаснију слику о расположењу животиње и њеној наредној реакцији. Мачка којој су уши окренуте према напријед показује интерес и радозналост.

Такав положај помаже да вањски дио уха усмјери према звуку и прикупи што више информација из околине па власници то могу примијетити чак и док животиња одмара.

Када се мачка осјећа несигурно или угрожено, уши се помјерају у страну и подсјећају на крила авиона. Тај положај може служити као најава да јој нешто смета и да треба прекинути радњу која изазива нелагоду. Ако уши брзо подрхтавају или трепере, то може указивати на растућу напетост, али и на могући здравствени проблем ако такво стање потраје.

Уши приљубљене уз главу или повучене уназад најчешће значе страх или љутњу. У том положају мачка штити уши од канџи и угриза, припремајући се за бијег или напад. Ако се ово њено упозорење занемари, мачка може реаговати агресивно, пише Кликс

Положај ушију зато може послужити као својеврстан показатељ стања љубимца и помоћи власницима да на вријеме препознају проблем. Код било какве сумње на болест препоручује се да се одмах контактира ветеринар.

Подијели:

Тагови :

мачка

ухо

расположење

занимљивости

Кућни љубимци

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Звао молера да окречи стан од 60 квадрата, а цијена га изненадила: "Да ли је ово нормално"

Занимљивости

Звао молера да окречи стан од 60 квадрата, а цијена га изненадила: "Да ли је ово нормално"

4 ч

1
Машина за прање веша

Занимљивости

Теолог покренуо расправу на мрежама: Да ли се на црвено слово раде кућни послови?

9 ч

1
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 27. мај: Шта нам звијезде данас поручују?

14 ч

0
prase bez ušiju

Занимљивости

Чудо невиђено: Родило се прасе без ушију

1 д

0

  • Најновије

22

11

Додик: Иза заједничког текста Билта и Петрича о гашењу ОХР-а крије се веома опасна теза

22

04

Ковачевић: Шмит више нема подршку за било какве одлуке

21

54

Лични асистент Метјуа Перија осуђен на 41 мјесец затвора

21

51

Флин: Ми из Института Голд смо дио рјешења и имамо велики утицај

21

44

Шта положај ушију мачке говори о њеном расположењу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner