Шта положај ушију мачке говори о њеном расположењу

Положај ушију мачака може власницима открити да ли је она знатижељна, узнемирена, раздражена или уплашена. Ови невербални знакови често су важнији од вербалних знакова.
Положај ушију и израз лица често дају јаснију слику о расположењу животиње и њеној наредној реакцији. Мачка којој су уши окренуте према напријед показује интерес и радозналост.
Такав положај помаже да вањски дио уха усмјери према звуку и прикупи што више информација из околине па власници то могу примијетити чак и док животиња одмара.
Када се мачка осјећа несигурно или угрожено, уши се помјерају у страну и подсјећају на крила авиона. Тај положај може служити као најава да јој нешто смета и да треба прекинути радњу која изазива нелагоду. Ако уши брзо подрхтавају или трепере, то може указивати на растућу напетост, али и на могући здравствени проблем ако такво стање потраје.
Уши приљубљене уз главу или повучене уназад најчешће значе страх или љутњу. У том положају мачка штити уши од канџи и угриза, припремајући се за бијег или напад. Ако се ово њено упозорење занемари, мачка може реаговати агресивно, пише Кликс
Положај ушију зато може послужити као својеврстан показатељ стања љубимца и помоћи власницима да на вријеме препознају проблем. Код било какве сумње на болест препоручује се да се одмах контактира ветеринар.
