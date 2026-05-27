Дневни хороскоп за 27. мај: Шта нам звијезде данас поручују?

27.05.2026 07:35

Фото: pexels/Jean Neves

Шта нам звијезде доносе данас?

Ован

На пословном плану отварају вам се врата за сарадњу на новом профитабилном пројекту. У љубави, заузети ће уживати у заједничким плановима за будућност, док слободне очекује неочекиван сусрет у граду. Пазите на исхрану.

Бик

Током дана примићете вијест о изненадном новчаном добитку који ће вам поправити расположење. На љубавном пољу, заузети уживају у мирној вечери са вољеном особом, док ће слободни упознати некога на неочекиваном мјесту. Избјегавајте брзу храну.

Близанци

На послу се суочавате са роковима који захтијевају максималну концентрацију и тимски рад. Емотивни односи су стабилни, али би слободни припадници могли осјетити носталгију због позива из прошлости. Потребно вам је више сна.

Рак

Имаћете прилику да покажете своје креативне вјештине на новом пројекту који ће шефови похвалити. У партнерским односима долази до искреног разговора који рјешава старе несугласице, а слободне чека занимљив флерт. Осјећате се одлично.

Лав

Данашњи пословни састанак отвара врата за дугорочну сарадњу са иностраним партнерима. На емотивном плану, вољена особа очекује више ваше пажње, док слободни улазе у период интензивног дописивања. Могући су болови у леђима.

Дјевица

Фокусирајте се на организацију обавеза јер би вам неки важни папири могли одвући пажњу. У љубави, заузети планирају заједничко путовање, док слободни преко пријатеља добијају позив за излазак. Контролишите унос кафе.

Вага

Успјешно ћете привести крају преговоре који су вам већ неко вријеме стварали велики притисак. На љубавном плану, партнер вам спрема лијеп поклон, а слободни ће привући пажњу особе из радног окружења. Прошетајте на свјежем ваздуху.

Шкорпија

Наћи ћете се пред изазовом како да ускладите трошкове, па пажљиво планирајте данашњи буџет. Емотивни живот доноси малу дистанцу са партнером због умора, док слободни уживају у својој независности. Могућа је прехлада.

Стријелац

Добијате нове пословне понуде које ће захтијевати да донесете брзу, али веома важну одлуку. На љубавном пољу, заузети ће провести забаван дан пун смијеха, док слободне очекује сусрет који мијења све. Повећајте унос витамина.

Јарац

Ваш труд на послу коначно постаје видљив свима, што вам доноси велику моралну сатисфакцију. У односу са партнером влада хармонија и потпуно повјерење, док слободни добијају комплимент од особе коју дуго симпатишу. Чувајте зглобове, преноси Глас Српске.

Водолија

Дан је идеалан за покретање приватних планова и рјешавање заосталих административних питања. На емотивном плану, партнер вас подржава у свему, док слободни откривају да неко из близине гаји дубока осјећања према њима. Избјегавајте промају.

Рибе

Очекује вас веома динамичан дан на послу са много позива и размјене службених мејлова. На љубавном пољу, вољена особа ће вам показати велику њежност, док слободни преко друштвених мрежа започињу занимљиву комуникацију. Могућ је умор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

