Чудо невиђено: Родило се прасе без ушију

Аутор:

АТВ
26.05.2026 21:45

prase bez ušiju
Фото: Instagram/printscreen

Свашта је народ кроз године виђао по шталама и оборима брдовитог Балкана – и пиле са три ноге, и јагње са две главе, и љубичасто теле.

Али, како кажу старији сељаци, прасе без ушију на овим просторима одавно нико није видио. Управо један такав мали вепрић данас спокојно шета по свињцу Бошка Миловановића из засеока Локва на падинама Маљена и постао је права атракција у крају.

„Малишан“ је на свијет дошао без иједног уха, али га то, изгледа, нимало не спречава да буде најживахнији у обору. Гура се са осталим прасићима, трчкара по блату и први стиже кад зазвечи канта за ручак.

„Кад сам га видеио, било ми га је жао. Многи би га можда одбацили, али мени је одмах прирастао за срце. Мали је живахан, здрав, једе нормално и понаша се као да му ништа не фали. Сад је постао мезимац и обора и куће“, прича Бошко кроз осмех за Рину.

Вијест о необичном прасету брзо се прочула по селу, па сада многи свраћају само да виде „чудо са Маљена”. Једни се крсте, други фотографишу, трећи у шали кажу да је „стигло неко ново вријеме и за свиње”.

Укућани су му већ дали и надимак – Праско Нашко

„За сада изгледа да Праско Нашко најбоље чује кад зазвечи канта за ручак. Тад први дотрчи, као да има боље уши од свих у обору“, шале се домаћини.

И док се по селу још препричава како је могуће да се прасе роди без ушију, Бошко каже да му је најважније само једно – да је здраво и весело.

„Није важно како изгледа. Код мене има своје мјесто“, поручује домаћин са Маљена.

Надамо се да ово јединствено прасенце неће завршити на ражњу за крсну славу или неки други празник.

