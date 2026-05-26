Шта нам звијезде доносе данас?
Данас вас очекује разговор са надређенима о промјени радног мјеста унутар фирме. На емотивном плану, партнер ће вас изненадити излетом, док слободни добијају интригантну поруку од нове особе. Могућа је главобоља.
На пословном пољу приливе новца усмјеравате на враћање једног старог дуга из прошлости. Вољена особа дјелује помало дистанцирано због обавеза, док слободни на јавном мјесту размјењују значајне погледе са странцем. Контролишите унос шећера.
Ваша концентрација је данас у паду па двапут провјерите све важне документе које потписујете. У вези вас очекује лијеп компромис око заједничког одмора, док слободни преко пријатеља сазнају да имају тајног обожаваоца. Више конзумирајте чајеве.
Успјешно ћете ријешити један правни или административни проблем који вас је дуго оптерећивао. Заједнички одлазак у куповину донијеће добру енергију у ваш однос са партнером, док слободни покрећу занимљиву комуникацију у кафићу. Више се одмарајте.
Један пословни сарадник ће вам понудити партнерство на новом и веома профитабилном пројекту. На љубавном пољу могућа је мања напетост због мијешања чланова породице, док слободне очекује изненадан позив од особе у знаку Шкорпије. Могући су болови у леђима.
Добићете дуго очекивану вијест из иностранства која може значајно утицати на вашу каријеру. Партнер је спреман да вас послуша око једне важне одлуке, док слободни на спортској манифестацији срећу неког врло атрактивног. Промијените јастук.
Данас ћете морати да издвојите већу суму новца за поправку неког уређаја у кући. Између вас и вољене особе коначно долази до помирења након дужих несугласица, док слободни привлаче пажњу особе из комшилука. Пазите на зглобове.
Мораћете да одложите један важан састанак јер ће вам искрснути хитније обавезе на терену. Са партнером ћете планирати куповину неког вриједног комада намјештаја, док слободни добијају прилику да изађу са особом која често борави близу њих. Одлична кондиција.
Фокусирајте се на тимски рад јер ћете само уз помоћ колега успјети да завршите задатак на вријеме. Вољена особа очекује већу посвећеност и отворено показује своје незадовољство, док слободни на прослави рођендана упознају занимљивог умјетника. Избјегавајте газирана пића.
Изненадна похвала од клијената отвориће вам врата за преговоре о већој плати или хонорару. На емотивном пољу партнер вам приређује романтичну вечеру којом ће вас одушевити, док слободни улазе у флерт на радном мјесту. Чувајте се прехладе и вируса.
Преузмите одговорност за једну грешку на послу како бисте избјегли даље компликације са шефом. У односима влада монотонија која вам тренутно уопште не прија, док слободни срећу познаника из дјетињства на кућној забави. Потребан вам је сан.
Имаћете много енергије да покренете приватни посао о којем већ веома дуго размишљате. Партнер отворено тражи више времена за себе и своје хобије, док слободне очекује пријатно упознавање током шетње парком. Отиђите на преглед вида.
