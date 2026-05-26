Мистерија у Младеновцу: Дјечак пронађен без свијести поред бицикла

АТВ
26.05.2026 08:41

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Тинејџер (13) примљен је касно синоћ на одјељење реанимације Ургентног центра у Београду у веома тешком стању.

Дјечак је санитетом Хитне помоћи довезен у болницу без свијести, са озбиљним повредама главе и ногу.

Прве информације указују на то да се несрећа догодила док је дјечак возио бицикл. Међутим, тачне околности под којима је тинејџер задобио повреде опасне по живот још су обавијене велом тајне.

Полиција и надлежни органи тренутно утврђују да ли је дјечак изгубио контролу и сам пао са бицикла или је дошло до контакта с другим возилом, чији је возач евентуално побјегао с лица мјеста.

О овом стравичном догађају одмах је обавијештено Основно јавно тужилаштво у Младеновцу, које је наложило да се предузму све мјере како би се ријешила мистерија овог случаја. На мјесту несреће обављен је увиђај, а полиција интензивно ради на прикупљању доказа и потрази за евентуалним свједоцима који би могли да расвијетле шта се тачно догодило.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

