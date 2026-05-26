Трамп: Ирански уранијум се мора пребацити у Америку или уништити

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да се ирански обогаћени уранијум мора одмах пребацити у Сједињене Државе ради накнадног уништења или да буде уништен на лицу мјеста, односно на другој прихватљивој локацији у координацији с Техераном.
Трамп је на друштвеној мрежи Truth Social додао да би Комисија за атомску енергију, или њен еквивалент, требало да свједочи том процесу.
Амерички предсједник је у више наврата навео да је неприхватљиво да Техеран посједује нуклеарни материјал, и да је главни циљ америчке војне операције "Епски бијес" онемогућавање Ирану да направи нуклеарно оружје.
