Путин: Војно-политичка ситуација у свијету се озбиљно закомпликовала

АТВ
26.05.2026 08:44

Руски предсједник Владимир Путин присуствује разговорима са иранским министром спољних послова Абасом Арагчијем у Предсједничкој библиотеци Бориса Јељцина у Санкт Петербургу, Русија, понедјељак, 27. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Dmitri Lovetsky

Војно-политичка ситуација у свијету озбиљно се закомпликовала, а појавила су се нова жаришта нестабилности, укључујући и у близини граница чланица Заједнице независних држава (ЗНД) изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

Путин је, обраћајући се учесницима састанка Савјета руководилаца безбједносних агенција и специјалних служби земаља ЗНД-а, рекао да је важно максимално искористити могућности специјалних служби ЗНД-а ради поуздане заштите заједнице од потенцијалних спољних и унутрашњих пријетњи.

Директор руске Федералне службе безбједности (ФСБ) Александар Бортников изјавио је да ће посљедице дестабилизације ситуације на Блиском истоку директно утицати на безбједност земаља ЗНД-а.

"Запад очекује да блокира интеграционе процесе, поткопа земље ЗНД-а изнутра, натјера народе да забораве заједничку историју и окрене их једне против других, како би овд‌је успоставио своју доминацију", навео је Бортников.

Директор ФСБ-а је додао да је изузетно важно објективно процијенити ситуацију и заједнички штитити интересе земаља ЗНД-а, које су безбједносно много више повезане него с било којим спољним актерима.

