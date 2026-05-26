Први случајеви еболе у Италији? Активирани хитни протоколи

26.05.2026 08:30

Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/Petr David Josek

На сјеверу Италије, у покрајини Ломбардији, подигнута је здравствена узбуна због два сумњива случаја еболе у покрајини Комо.

Ријеч је о жени и мушкарцу који су се прије нешто више од једног дана вратили из Уганде, гдје су око три мјесеца боравили као хуманитарни радници.

Обоје су развили симптоме који одговарају вирусу еболе те су хитно пребачени у специјализирану болницу „Сако“ у Милану, гдје се чекају резултати тестирања.

Пацијенти, жена из Лурате Качивија и мушкарац из Булгарограса, имају високу температуру, мучнину, повраћање и цријевне тегобе. Смјештени су у болницу „Сако“, установу специјализирану за управљање високоризичним заразним болестима, гдје се проводе тестови према националним и међународним протоколима.

Регионални министар за социјалну скрб Ломбардије, Гвидо Бертоласо, потврдио је да су активирани хитни поступци, но истакнуо је да службене потврде о присутности вируса још нема.

"Још увијек нема сигурности да је ово ебола", изјавио је Бертоласо на конференцији за медије, додавши како се надају да ће резултати дијагностичких тестова бити негативни.

Лијечници сумњају на маларију

Према ријечима регионалног министра, двоје пацијената долази из подручја Уганде у близини граница с Демократском Републиком Конго и Руандом, регија које се тренутно прате због пораста броја случајева еболе. Лијечници ипак сматрају да је вјероватнија дијагноза маларије, а у случају тридесетогодишње жене могуће и церебралне маларије, због чега би могла бити примљена на одјел интензивне његе.

Жена је наводно развила теже симптоме, укључујући врло високу температуру и благе неуролошке проблеме. Клиничка слика је блажа код тридесетједногодишњег мушкарца, који има температуру око 38°C и пробавне сметње. Због подручја из којег су допутовали, здравствене власти су одмах активирале протоколе за надзор сумњивих случајева еболе, а осталих пет чланова њихових породица под здравственим је надзором.

Министарство: Ризик је низак

Италијанско министарство здравства у службеном је саопштењу нагласило да ризик од еболе у Италији остаје врло низак те су потврдили да је национални систем за приправност и одговор на заразне болести у потпуности оперативан. Континуирано се прати ситуација у уској сарадњи с регионалним властима Ломбардије, Високим институтом за здравство те болницама „Сако“ у Милану и „Спаланцани“ у Риму.

Бертоласо је критиковао преурањено ширење информација о случају, нагласивши да су покренути поступци били тек мјере опреза, док је градоначелница Лурате Качивија, Серена Ариги, обавијестила становнике да су активирани сви потребни здравствени протоколи, преноси Дневник.хр.

