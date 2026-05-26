Ови дијелови Бањалуке остају без струје: Погледајте списак

Због најављених радова доћи ћеђдо редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови улица Карађорђева, Српских рудара и Влашићка струје неће имати од 09:00 до 11:00 часова, док дијелови улица Марије Димић, Милоша Црњанског и Његошева струје неће имати од 11:30 до 13:30.
Од 09:00 до 15:00 часова струје неће имати дијелови насеља Туњице, Рамићи, Барловци, Липовци, Куљани, Буковица и Јаблан.Дијелови улица Јована Дучића, Јеврејска бр. 21 и Мајке Југовића бр. 42. и дио насеља Чокори без струје остаје од 09:00 до 14:00 часова, а дио улице Проте Николе Костића од 10:00 до 11:00 часова.
