Поскок на Кастелу, интервенисала надлежна служба

25.05.2026 13:46

Поскок, једна од најотровнијих змија на овом подручју, уочен је на тврђави Кастел у Бањалуци.
Након дојаве грађана, на терен је изашла служба "Еко-Бел", која је брзо реаговала и уклонила змију са шеталишта.

Надлежне службе одмах су упутиле апел грађанима на повећан опрез, посебно родитељима са д‌јецом, имајући у виду да се на Кастелу у наредном периоду очекују већа окупљања и концерти, преносе Бањалучке приче.

Из служби се упозорава да постоји могућност присуства још јединки, с обзиром на природне услове који погодују њиховом станишту у овом подручју.

Грађанима се савјетује додатни опрез приликом кретања и боравка у овом дијелу града.

