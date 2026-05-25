Овако нешто се никада није десило на Ролан Гаросу

АТВ
25.05.2026 14:20

Арина Сабаленка Ролан Гарос 2026
Фото: Tanjug/AP Photo/Alessandra Tarantino

На Ролан Гаросу се десило нешто што се никада прије није догодило, а у главној улози је Арина Сабаленка.

Наиме, бјелоруска тенисерка добила је акредитацију за свог пса Еша.

Захваљујући овој картици, Еш има званичну дозволу да борави на теренима за тренинг, као и у посебним зонама за активности играча, пратећи Сабаленку у стопу.

Акредитације овог типа обично су резервисане искључиво за спортисте, тренере, новинаре и особље турнира, па је ово први пут да је такво признање добила једна животиња у професионалном тенису.

