Овако нешто се никада није десило на Ролан Гаросу

На Ролан Гаросу се десило нешто што се никада прије није догодило, а у главној улози је Арина Сабаленка.
Наиме, бјелоруска тенисерка добила је акредитацију за свог пса Еша.
Захваљујући овој картици, Еш има званичну дозволу да борави на теренима за тренинг, као и у посебним зонама за активности играча, пратећи Сабаленку у стопу.
Акредитације овог типа обично су резервисане искључиво за спортисте, тренере, новинаре и особље турнира, па је ово први пут да је такво признање добила једна животиња у професионалном тенису.
