Сутра сунчано уз умјерену облачност и температуру до 33 степена

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити сунчано уз умјерену облачност, са температуром ваздуха до 33 степена Целзијусова.
У другом дијелу дана на истоку и југоистоку локално је могућа краткотрајна слаба киша или пљусак, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб, сјеверног смјера, преноси Срна.
Јутарња температура ваздуха биће од 10 до 16, на југу до 20 степени, а највиша дневна од 26 до 31, на југу до 33 степена Целзијусова, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница 11, Чемерно 18, Хан Пијесак 21, Гацко, Калиновик 22, Кнежево, Соколац, Иван Седло 23, Дринић, Мраковица 24, Бугојно 25, Дрвар, Ливно, Сарајево, Сребреница 26, Вишеград, Мркоњић Град, Шипово, Тузла 27, Билећа, Рибник, Фоча 28, Бањалука, Бијељина, Нови Град, Рудо, Србац, Бихаћ, Зеница 29, Добој, Зворник, Приједор, Градачац, Сански Мост 30, Требиње 31, Мостар 32 степена Целзијусова.
