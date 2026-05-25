Јанковић: За десетак дана стари мост у Градишци за возила до 3,5 тона

Директор "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић рекао је да ће вјероватно за десетак дана преко старог моста у Градишци бити пуштен путнички саобраћај за возила до 3,5 тона.
Јанковић је рекао новинарима да су истог дана када је на надвожњаку којим се приступа мосту оштећен дио пјешачке стазе и ограде, наредили извођачу двадесетчетворочасовни рад како би стање било санирано и саобраћај омогућен.
Он је истакао да ће, док не ураде озбиљнију реконструкцију граничног прелаза, односно приступних саобраћајница, осим путничког, евентуално размотрити и пуштање аутобуског саобраћаја.
Јанковић је напоменуо да је финансирање одржавања у складу са споразумом Министарства транспорта и комуникација у Савјету министара и надлежног министарства у Хрватској, а сва средства за одржавање тог моста требало је да издвоји Министарство транспорта и комуникација.
"Три пута су доносили одлуку да ће нам додијелити средства, нажалост, мизерних 24.000 КМ, иако је била процјена 1,5 милиона или 1,6 милиона КМ, колико је потребно да се уради реконструкција. До данас нам нису дозначили ниједну КМ, иако су били дужни у складу са споразумом", рекао је Јанковић.
Он је навео да ће "Путеви" обезбиједити властита средства заједно са Владом Републике Српске.
"Наложили смо да се изврши пробно испитивање како би добили одговор која је носивост тог надвожњака и надвожњака непосредно прије њега како би могли саобраћај да пустимо у пуном капацитету", изјавио је Јанковић новинарима у мјесту Бијељани, између Билеће и Берковића, гдје је у току реконструкција регионалног пута.
Он је додао да су добили прелиминарне резултате испитивања, преноси Срна.
