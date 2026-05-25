Logo
Large banner

Стевандић: Компромисом до националног јединства о затварању ОХР-а

Аутор:

АТВ
25.05.2026 14:08

Коментари:

0
Предсједник НСРС Ненад Стевандић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић оцијенио је као изузетно значајан чин постизање компромиса између власти и опозиције о Декларацији о затварању Канцеларије високог представника у БиХ.

Након усаглашавања текста, Стевандић је истакао да су прихваћени приједлози и амандмани СДС-а и ПДП-а, чиме је Декларација добила шири консензус.

"Поносан сам на начин на који смо дошли до коначног текста који одражава национално јединство. Овај документ не би био могућ да нисмо створили околности које су омогућиле да Кристијан Шмит иде из БиХ", нагласио је Стевандић у завршној ријечи пред посланицима.

Подсјетио је да су консултације о коначној верзији документа обављене на састанку којем су, у име СДС-а и ПДП-а, присуствовали посланици Драгомир Васић и Славиша Марковић.

"Прихваћени су приједлози опозиције јер нам је заједништво неопходно када говоримо о овако значајним националним питањима", поручио је Стевандић, захваливши посланицима на сарадњи и поновивши да је затварање ОХР-а неминовност и кључни циљ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

нсрс

затварање ОХР-а

Република Српска

ПДП

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пјевачица Анђела Игњатовић Бресквица

Сцена

Бресквица љуби моћника након раскида с полицајцем?

2 ч

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Свијет

ФСБ спријечио терористички напад на луку

2 ч

0
Све више странаца жели да учи српски језик

Друштво

Све више странаца жели да учи српски језик

2 ч

0
Поскок, једна од најотровнијих змија на овом подручју, уочен је на тврђави Кастел у Бањалуци.

Бања Лука

Поскок на Кастелу, интервенисала надлежна служба

2 ч

1

Више из рубрике

Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Радићемо на унапређењу квалитета живота мјештана Горње Пискавице

3 ч

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на сједници НСРС

Република Српска

Минић: Послати јединствену поруку ОХР-у из Српске

4 ч

0
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић у НСРС

Република Српска

Вукановић по ко зна који пут избачен са сједнице НСРС

4 ч

9
Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Крајње вријеме да функција високог представника буде укинута

5 ч

0

  • Најновије

16

39

Потписан меморандум о документовању страдања Срба

16

35

Покренута потрага: Планинар из Хрватске нестао у БиХ

16

18

Шта је омега блокинг, који нам већ сад доноси љетње врућине?

16

12

"Лежао" у Фочи: Дејан Поповић изручен Србији

16

02

Велики преокрет у преговорима: Трамп мири Израел и муслиманске земље?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner