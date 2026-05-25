Стевандић: Компромисом до националног јединства о затварању ОХР-а

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић оцијенио је као изузетно значајан чин постизање компромиса између власти и опозиције о Декларацији о затварању Канцеларије високог представника у БиХ.
Након усаглашавања текста, Стевандић је истакао да су прихваћени приједлози и амандмани СДС-а и ПДП-а, чиме је Декларација добила шири консензус.
"Поносан сам на начин на који смо дошли до коначног текста који одражава национално јединство. Овај документ не би био могућ да нисмо створили околности које су омогућиле да Кристијан Шмит иде из БиХ", нагласио је Стевандић у завршној ријечи пред посланицима.
Подсјетио је да су консултације о коначној верзији документа обављене на састанку којем су, у име СДС-а и ПДП-а, присуствовали посланици Драгомир Васић и Славиша Марковић.
"Прихваћени су приједлози опозиције јер нам је заједништво неопходно када говоримо о овако значајним националним питањима", поручио је Стевандић, захваливши посланицима на сарадњи и поновивши да је затварање ОХР-а неминовност и кључни циљ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч9
Република Српска
5 ч0
Најновије
16
39
16
35
16
18
16
12
16
02
Тренутно на програму