Вукановић по ко зна који пут избачен са сједнице НСРС

Аутор:АТВ
Коментари:9
Посланик листе За правду и ред Небојша Вукановић по ко зна који пут је избачен са засједања Народне скупштине Републике Српске.
Вукановић је, поред упозорења предсједника Народне скупштине Републике Српске Ненада Стевандића да се држи тачке дневног реда, бурно одреаговао и пришао говорници, након чега је удаљен са сједнице.
Након што је удаљен из сале, Вукановић је нервозно галамио по ходнику Народне скупштине.
"Ко си ти? Је ли нормално да ме ово избацује сваки пут? Ово није нормално", рекао је Вукановић.
Подсјећамо, посланици Народне скупштине Републике Српске, у наставку сједнице, разматрају Декларацију о затварању ОХР-а.
