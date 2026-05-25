Logo
Large banner

Вукановић по ко зна који пут избачен са сједнице НСРС

Аутор:

АТВ
25.05.2026 11:59

Коментари:

9
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић у НСРС
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Посланик листе За правду и ред Небојша Вукановић по ко зна који пут је избачен са засједања Народне скупштине Републике Српске.

Вукановић је, поред упозорења предсједника Народне скупштине Републике Српске Ненада Стевандића да се држи тачке дневног реда, бурно одреаговао и пришао говорници, након чега је удаљен са сједнице.

Након што је удаљен из сале, Вукановић је нервозно галамио по ходнику Народне скупштине.

"Ко си ти? Је ли нормално да ме ово избацује сваки пут? Ово није нормално", рекао је Вукановић.

Подсјећамо, посланици Народне скупштине Републике Српске, у наставку сједнице, разматрају Декларацију о затварању ОХР-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Небојша Вукановић

Народна скупштина Републике Српске

Листа за правду и ред

нсрс

Небојша Вукановић избачен НСРС

Коментари (9)
Large banner

Више из рубрике

Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Крајње вријеме да функција високог представника буде укинута

5 ч

0
Срђан Мазалица, шеф клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске

Република Српска

Мазалица: Усвојити декларацију којом ће Српска показати свој став

5 ч

0
Лијекови

Република Српска

Ријешена несташица лијека за дијализне пацијенте

5 ч

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић за говорницом

Република Српска

Стевандић: Најбоља опција затварање ОХР-а

6 ч

0

  • Најновије

16

44

Кошарац: Шмит одлучио да се опроба као писац, настављајући традицију писања књига које су оставиле мрачно насљеђе

16

39

Потписан меморандум о документовању страдања Срба

16

35

Покренута потрага: Планинар из Хрватске нестао у БиХ

16

18

Шта је омега блокинг, који нам већ сад доноси љетње врућине?

16

12

"Лежао" у Фочи: Дејан Поповић изручен Србији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner