Стевандић: Најбоља опција затварање ОХР-а

Аутор:

АТВ
25.05.2026 10:42

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић за говорницом
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић истакао је данас у Бањалуци да је за Српску најбоља опција затварање Канцеларије високог представника у БиХ.

"Прелазно компромисно рјешење би могло бити и останак Канцеларије без такозваних бонских овлаштења уз јасно ограничење трајања мандата и гаранцију да је то посљедњи високи представник", рекао је Стевандић у Народној скупштини Републике Српске образлажући Декларацију о затварању Канцеларије високог представника у БиХ, преноси СРНА.

Он је нагласио да се Република Српска пита и да се о њеном мишљењу и ставовима води рачуна у укупним међународним односима, што је спољнополитички успјех.

Стевандић је упитао зашто би представници Српске учествовали у формирању и раду институција БиХ ако постоји неко ко ће то радити умјесто њих?

"Овакав начин борбе за позиције Републике Српске је демократски, легитиман и не представља кривично д‌јело", сматра Стевандић.

Он је напоменуо да Народна скупштина Републике Српске треба да размотри ставове о подршци затварања Канцеларије и да заједнички став треба да имају владајућа већина и опозиција.

"Битно је да међународна заједница добије јединствен став из Републике Српске о овом питању", нагласио је Стевандић.

