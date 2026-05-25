Стевандић: Најбоља опција затварање ОХР-а

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић истакао је данас у Бањалуци да је за Српску најбоља опција затварање Канцеларије високог представника у БиХ.
"Прелазно компромисно рјешење би могло бити и останак Канцеларије без такозваних бонских овлаштења уз јасно ограничење трајања мандата и гаранцију да је то посљедњи високи представник", рекао је Стевандић у Народној скупштини Републике Српске образлажући Декларацију о затварању Канцеларије високог представника у БиХ, преноси СРНА.
Он је нагласио да се Република Српска пита и да се о њеном мишљењу и ставовима води рачуна у укупним међународним односима, што је спољнополитички успјех.
Стевандић је упитао зашто би представници Српске учествовали у формирању и раду институција БиХ ако постоји неко ко ће то радити умјесто њих?
Хроника
Одузета два пежоа, један од возача за казне дугује 22 хиљаде КМ
"Овакав начин борбе за позиције Републике Српске је демократски, легитиман и не представља кривично дјело", сматра Стевандић.
Он је напоменуо да Народна скупштина Републике Српске треба да размотри ставове о подршци затварања Канцеларије и да заједнички став треба да имају владајућа већина и опозиција.
"Битно је да међународна заједница добије јединствен став из Републике Српске о овом питању", нагласио је Стевандић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч5
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Тренутно на програму