Одузета два пежоа, један од возача за казне дугује 22 хиљаде КМ

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град 24. маја 2026. године од лица А.Х. из Високог привремено су одузели путнички аутомобил марке пежо након што је тестирањем код истог утврђено присуство алкохола у организму у количини од 2,04 г/кг.
Исти је ухапшен због почињеног прекршаја из члана 174. став 2. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
Извршеним провјерама утврђено је да је наведено лице вишеструки повратник у чињењу прекршаја, те да исти има дуг у Регистру новчаних казни у износу од 22.331,25 КМ.
Возило је привремено одузето због бојазни да ће возач наставити са чињењем прекршаја, а против истог надлежном суду биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка.
Полицијски службеници Полицијске станице Шипово 25. маја 2026. године од лица С.С. из Шипова привремено су одузели путнички аутомобил марке пежо након што је утврђено да исти управља нерегистрованим возилом.
Извршеним тестирањем код истог утврђено присуство алкохола у организму у количини од 2,76 г/кг, те је лишен слободе због почињеног прекршаја из члана 174. став 2. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
Извршеним провјерама утврђено је да је наведено лице вишеструки повратник у чињењу прекршаја, те да исти има дуг у Регистру новчаних казни у износу од 2.940,25 КМ.
Возило је привремено одузето због бојазни да ће лице наставити са чињењем прекршаја, а против истог надлежном суду биће поднешен захтјев за покретање прекршајног поступка.
