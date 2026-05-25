Logo
Large banner

Велики искорак у Кини: Одржан пословни семинар за привлачење инвестиција у БиХ

Аутор:

АТВ
25.05.2026 10:17

Коментари:

0
Пословни семинар за привлачење инвестиција у БиХ
Фото: Уступљена фотографија

Амбасада Босне и Херцеговине у Народној Републици Кини, Општина Брод и Привредна комора кинеског града Чингдао организовали су 23. маја 2026. године у Чингдаоу пословни семинар посвећен привлачењу инвестиција у БиХ и промоцији Слободне зоне општине Брод.

Семинар је окупио око 60 представника кинеских компанија, локалних институција и привредних асоцијација. Догађају су присуствовали амбасадор БиХ у Кини Синиша Берјан, начелник општине Брод Милан Зечевић са делегацијом, као и руководство Привредне коморе града Чингдао, једног од најзначајнијих индустријских и привредних центара Кине, који броји више од 10 милиона становника.

У свом обраћању, амбасадор Берјан истакао је значај јачања економске сарадње између двије земље, нагласивши да овакви догађаји представљају важну платформу за повезивање привредника и отварање нових могућности за инвестиције и трговинску размјену.

Ивана Кораб

Сцена

Драма на свадби у Будви: Због српске музике настао хаос

"Република Српска и БиХ располажу бројним предностима за стране инвеститоре, укључујући повољан географски положај, конкурентно пословно окружење, квалификовану радну снагу и приступ регионалним и европским тржиштима", истакао је амбасадор Берјан, представљајући потенцијале земље и актуелне инвестиционе пројекте.

Начелник општине Брод Милан Зечевић представио је привредне и инвестиционе потенцијале општине Брод, са посебним освртом на Слободну зону Брод, инфраструктурну повезаност, повољан географски положај и расположиве капацитете за развој производних, логистичких и извозно оријентисаних дјелатности. Он је истакао опредијељеност општине Брод за стварање подстицајног пословног амбијента и спремност локалне администрације да пружи институционалну подршку страним инвеститорима у реализацији конкретних пројеката.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: СНСД је учинио све да сачува потенцијал Републике Српске

Овом приликом потписан је и Споразум о сарадњи између Привредне коморе града Чингдао и Слободне зоне Брод, с циљем унапређења привредне сарадње, размјене информација и повезивања компанија заинтересованих за заједничке пројекте и инвестиције.

Током семинара одржани су и директни разговори између представника кинеских компанија, Амбасаде БиХ и делегације општине Брод, при чему су разматрани конкретни модели будуће сарадње у областима индустрије, логистике, производње и трговине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Општина Брод

Кина

Инвестиције

привреда

економија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ивана Кораб

Сцена

Драма на свадби у Будви: Због српске музике настао хаос

1 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији у Бањалуци

Република Српска

Додик: СНСД је учинио све да сачува потенцијал Републике Српске

1 ч

5
Возило Хитне помоћи.

Србија

Драма у центру Београда: Трамвај "улетио" у зграду, има повријеђених

1 ч

0
Миа Борисављевић, пјевачица

Сцена

Позната пјевачица проговорила о болној теми: Нисам је видјела четири године

1 ч

0

Више из рубрике

Кречење стана од 60 квадрата могло би вас коштати више од 700 КМ

Економија

Кречење стана од 60 квадрата могло би вас коштати више од 700 КМ

14 ч

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Економија

Ови пензионери у Српској би могли добити једнократну помоћ

18 ч

2
Како да купујете у ЕУ и добијете поврат ПДВ, а избјегнете казну

Економија

Како да купујете у ЕУ и добијете поврат ПДВ, а избјегнете казну

21 ч

0
мокра улица, саобраћајница

Економија

Профит путара прелази 60 одсто, ко "дува“ цијене јавних радова и зашто држава ћути

1 д

0

  • Најновије

11

41

Хаос у Француској: Бизаран покушај самоубиства изазвао експлозију, више повријеђених

11

36

Кошарац: Крајње вријеме да функција високог представника буде укинута

11

32

Умро човјек који је измислио драгстор

11

23

Швајцарски воз стигао у Бањалуку

11

22

Русија прелази на сљедећи корак: Тужба против балтичких држава

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner