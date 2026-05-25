Велики искорак у Кини: Одржан пословни семинар за привлачење инвестиција у БиХ

Амбасада Босне и Херцеговине у Народној Републици Кини, Општина Брод и Привредна комора кинеског града Чингдао организовали су 23. маја 2026. године у Чингдаоу пословни семинар посвећен привлачењу инвестиција у БиХ и промоцији Слободне зоне општине Брод.
Семинар је окупио око 60 представника кинеских компанија, локалних институција и привредних асоцијација. Догађају су присуствовали амбасадор БиХ у Кини Синиша Берјан, начелник општине Брод Милан Зечевић са делегацијом, као и руководство Привредне коморе града Чингдао, једног од најзначајнијих индустријских и привредних центара Кине, који броји више од 10 милиона становника.
У свом обраћању, амбасадор Берјан истакао је значај јачања економске сарадње између двије земље, нагласивши да овакви догађаји представљају важну платформу за повезивање привредника и отварање нових могућности за инвестиције и трговинску размјену.
"Република Српска и БиХ располажу бројним предностима за стране инвеститоре, укључујући повољан географски положај, конкурентно пословно окружење, квалификовану радну снагу и приступ регионалним и европским тржиштима", истакао је амбасадор Берјан, представљајући потенцијале земље и актуелне инвестиционе пројекте.
Начелник општине Брод Милан Зечевић представио је привредне и инвестиционе потенцијале општине Брод, са посебним освртом на Слободну зону Брод, инфраструктурну повезаност, повољан географски положај и расположиве капацитете за развој производних, логистичких и извозно оријентисаних дјелатности. Он је истакао опредијељеност општине Брод за стварање подстицајног пословног амбијента и спремност локалне администрације да пружи институционалну подршку страним инвеститорима у реализацији конкретних пројеката.
Овом приликом потписан је и Споразум о сарадњи између Привредне коморе града Чингдао и Слободне зоне Брод, с циљем унапређења привредне сарадње, размјене информација и повезивања компанија заинтересованих за заједничке пројекте и инвестиције.
Током семинара одржани су и директни разговори између представника кинеских компанија, Амбасаде БиХ и делегације општине Брод, при чему су разматрани конкретни модели будуће сарадње у областима индустрије, логистике, производње и трговине.
