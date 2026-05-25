Драма на свадби у Будви: Због српске музике настао хаос

Бивша манекенка Ивана Кораб данас води миран породични живот са супругом, ког успјешно чува далеко од јавности, а са којим је добила двоје дјеце.
Ипак, многи су заборавили да је Ивана једном већ стала на луди камен, али је тај брак потрајао свега мјесец дана прије него што се завршио крахом.
Гостујући у једној емисији, Ивана је једном приликом отворила душу и признала да је од самог почетка знала да је њен брак осуђен на пропаст. Њен тадашњи супруг био је Швеђанин црногорског порекла са америчким папирима, а манекенка данас истиче да је у ту везу ушла из неискуства и јаке заљубљености.
"Он је мени био највећа страст у животу. Да сам имала више искуства, не бих се удала", искрено је испричала Ивана Кораб и додала да није паметно доносити животне одлуке само на основу страсти.
Вјенчање је организовано у Будви и бројало је око 130 званица, од којих је 45 стигло чак из Америке. Иако је Ивана пажљиво осмислила сваки детаљ, тврди да се породица њеног бившег мужа трудила да све то уништи.
Прави скандал настао је на самој прослави када је њен тадашњи свекар узео микрофон и пред свима, па и пред Иваниним оцем, изговорио ријечи које су је оставиле у шоку.
"Рекао је: 'Драга снахо, ми ти желимо добродошлицу у једну нормалну, традиционалну црногорску породицу која је живјела у хармонији до сада, надамо се да ће тако и остати. Ми ћемо те поштовати, а колико ћемо те вољети, зависи од тебе", присјетила се Ивана ове непријатне ситуације.
Хаос се ту није завршио, јер је свекар у једном тренутку почео да виче и истерује трубаче које је као изненађење довела Иванина пријатељица, позната глумица, уз повике да се "Ивана овде ништа не пита".
"Поруче пјесму србијанску, они прекидају мора црногорска. Моја пријатељица, једна позната глумица, доводи трубаче, његов отац истјерује, вришти на њу: 'Ивана се овдје ништа не пита'. Она, мислим, просто, одвратна ситуација. Зато кажем, ко год је био ту, њему је било јасно, знајући мене јер ја сам ноћ прије тога, његов отац је рекао неке одвратне ствари мом оцу и ја сам отказала вјенчање. Моја кума и моја мајка: 'Немој', 130 и не знам колико људи, 45 из Америке, гдје... Ма нећу да се удајем, нећу, нећу и нећу. Не може. Мени можете радити шта хоћете, мог оца не можете да дирате. И онда су ме они наговорили да ипак ја то, да кажемо, као, не узмем баш тако, него ајде. И онда је његов отац направио хаварију, чак је и он заплакао у једном моменту и рекао: 'Тата, зашто ми то радиш?'", прича Ивана.
Ивана је истакла да је највише забољело то што њен бивши супруг ни у једном тренутку није стао у њену одбрану, већ је дозволио родитељима да доносе одлуке умјесто њега.
Због огромног стреса који је трпјела, непосредно пред свадбу је драстично смршала, толико да јој је шнајдерка једва преправила хаљину.
"Ја као нека јака личност не могу да имам поред себе мушкарца гдје ће мени његови родитељи да причају шта ћу ја да радим", закључила је Ивана, објаснивши зашто је ова брачна заједница окончана у рекордном року, преноси "Блиц".
