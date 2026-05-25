Пуцњава у Сарајеву: Рањен мушкарац

Синоћ је у Сарајеву, насеље Алипашино Поље, дошло до пуцњаве у којој је тешко повријеђен младић.
Пуцњава се десила мало прије поноћи, а на лице мјеста изашле су полицијске патроле и екипе Хитне помоћи.
"Пријављен догађај у 23.45 сати, у улици Трг ЗАВНОБиХ-а. Мушкарац Б.Х. задобио повреду, насталу употребом ватреног оружја. Полицијски службеници интензивно раде на расвјетљавању свих околности овог догађаја", потврдила је Мерсиха Новалић, портпаролка Управе МУП-а КС за "Аваз".
Према незваничним информацијама, његово здравствено стање је тешко.
Мотив напада за сада није познат, преноси Аваз.
