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Тамара Милутиновић у паклу! Долетјела у Београд па остала у шоку, изгубили јој кофер са инструментима

Аутор:

АТВ
14.06.2026 18:07

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Тамара Милутиновић
Фото: Youtube/Blic

Тамара Милутиновић данас је долетјела у Београд вративши се са једног од својих наступа. Пјевачица је доласком на аеродром нашој екипи открила да су она и њен тим изгубили кофер у којем су били инструменти.

- Инструменти су били у коферима, снаћи ћемо се...- рекла нам је она.

Тамара је признала да су такве ситуације са губљењем кофера нормалне и да се дешавају.

Данас је у Београд допутовао Рики Мартин а ми смо пјевачицу питали да ли је успјела да га види на аеродрому.

- Нисам га видјела. Сигурно да бих га препознала, само ја што не обраћам пажњу па ни не гледам...па одспавам...- рекла је она па је открила да ли је као клинка била заљубљена у њега.

- Нисам ја та генерација, ја сам мало млађа...- додала је она.

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У једном тренутку поред пјевачице је прошао њен колега Адил максутовић који је журио да изађе из хола, па се није јавио пјевачици. Упитана да открије да ли су овакве ситуације уобичајене да јој се колега не јави, Тамара је кратко прокоментарисала:

- Јави се иначе.

Зашто се овог пута десио изузетак кратко је рекла:

- То морате њега да питате.

(телеграф)

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Тагови :

Тамара Милутиновић

кофери

Пјевачица

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