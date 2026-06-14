Марија Шерифовић завршила у болници, увезли је у инвалидским колицима: Открила детаље пакла који је преживјела

Аутор:АТВ
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Пјевачица Марија Шерифовић недавно је на Балију доживјела праву драму када је усред ноћи пала и повриједила ногу. Одмах је потражила хитну медицинску помоћ и отишла у болницу, гдје је признала да је трпјела јаке и несносне болове. У свом ЈуТјуб влогу детаљно је описала шта се догодило.
"Сада је петак, 23:46 је. Ја сам у таксију, на путу за болницу. У колима сам са непознатом особом коју буквално знам 60 минута. Значи овако, ситуација је сљедећа: Легла сам да спавам и све је било у реду. Обула сам своје кроксице да сиђем низ степенице и однесем мами неки лијек за болове. Пала сам и сада идем да видим да ли ћу одмор наставити у миру или гипсу, на штакама или лонгети", рекла је она и подијелила кадрове из болнице на којима су је возили у инвалидским колицима на прегледе.
"Никада нисам осјетила оволику бол, никада у животу", додала је пјевачица, а потом открила резултате.
"Кости нису пукле, изгледа да су ми попуцали лигаменти. Нема мрдања, фиксирана нога, лед, инјекције... Ходам на штакама, за пет метара ми треба пет минута", навела је пјевачица, која је након повратка у Београд наставила терапије и успјела да одржи концерт у Сава Центру, пише Аваз
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