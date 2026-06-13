Logo

Мексичка политичарка славила побједу на Мундијалу: Деколте засјенио славље

Аутор:

АТВ
13.06.2026 20:49

Коментари:

0
Мексичка политичарка славила побједу на Мундијалу: Деколте засјенио славље
Фото: Printscreen/X

Прослава побједе Мексика над Јужном Африком на отварању Свјетског првенства 2026. године није била у центру пажње само због ногомета. Велику пажњу јавности привукла је и мексичка подузетница те бивша градоначелница општине Куаутемок, Сандра Куевас, која се појавила међу хиљадама навијача у главном граду Мексика.

Након тријумфа мексичке репрезентације, бројни навијачи окупили су се код споменика Анђео независности у Сиудад де Мексико како би прославили успјешан почетак турнира. Међу њима је била и Куевас, која се придружила слављу и дружила с окупљенима на једној од најпознатијих локација за навијачка окупљања.

Њено присуство убрзо је постало тема на друштвеним мрежама. Снимци и фотографије на којима се налази на степеницама познатог споменика брзо су се проширили интернетом, изазвавши бројне реакције корисника.

Јово Лукић

Фудбал

"Сад су сви пуни ријечи о Јови Лукићу, може играти у Бундеслиги"

Поред саме прославе, пажњу јавности привукао је и њен модни избор. Посебно су коментарисани детаљи од‌јевне комбинације, због чега су њене фотографије постале једна од најдискутованијих тема након утакмице.

Сандра Ксантал Куевас Ниевес обављала је функцију градоначелнице општине Куаутемок од 2021. до 2024. године. Током мандата била је позната по неконвенционалним јавним наступима и активном укључивању у акције рјешавања комуналних проблема.

Ипак, њен политички пут пратиле су и бројне контроверзе. Током 2022. године привремено је суспендована након оптужби за злоупотребу положаја и сукоб с двојицом полицајаца, иако је тврдила да је ријеч о политички мотивисаном процесу те се касније вратила на функцију.

Посљедњих година нашла се под повећаном пажњом јавности због наводних веза с особама из криминалног миљеа. Посебно се говорило о њеној вези с Алехандром "Ел Чоком" Мендозом, којег поједини мексички медији повезују с криминалном групом Ла Чокиза. Након његовог хапшења 2025. године у јавности су се појавиле њихове заједничке фотографије и видеоснимци.

Куевас је потврдила да су били у вези, али је нагласила да не сматра својом обавезом провјеравати прошлост партнера. Додатне полемике изазвало је и хапшење њеног тјелохранитеља Антонија "Ел Тоња" Валеха ("Ел Тоñо" Vallejo), који се суочио с оптужбама за изнуду.

(Аваз)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сандра Куевас

Мексико

Мундијал 2026

Коментари (0)

Прочитајте више

Репрезентација Конга на Свјетском првенству

Стил

Ко каже да је фудбал само спорт? Репрезентација ДР Конга одржала модни час

3 ч

0
Клоп ударио на ФИФА-у: Надам се да фудбал неће постати прекид између реклама

Фудбал

Клоп ударио на ФИФА-у: Надам се да фудбал неће постати прекид између реклама

4 ч

0
голман на Свјетском првенству

Фудбал

"Обришите ово, жена ми је на апликацији": Интернет бруји о фоткама најзгоднијег голмана на Свјетском првенству

5 ч

0
Опљачкани Енглези, украли им лопте и копачке

Фудбал

Опљачкани Енглези, украли им лопте и копачке

9 ч

1

Више из рубрике

глумац Наша мала клиника, Битанге и принцезе

Сцена

Син Ренеа Биторајца тужи школу: Тражи 5.000 евра одштете

3 ч

0
Ово је прва жена Баје Малог Книнџе: Родила четворо д‌јеце, а у јавности се не појављује

Сцена

Ово је прва жена Баје Малог Книнџе: Родила четворо д‌јеце, а у јавности се не појављује

4 ч

0
Анђела и Гастоз опет раскинули? Она ухваћена са другим мушкарцем

Сцена

Анђела и Гастоз опет раскинули? Она ухваћена са другим мушкарцем

9 ч

0
романса љубавна веза

Сцена

Јелисавета и Павле крили везу годину дана: Била уз њега на премијери представе, а нико није ни слутио да се воле!

12 ч

0

  • Најновије

21

13

За бербу малина 120 КМ дневница: Радника ни на видику

21

03

"Српска има визију и снагу": Додик о изградњи ауто-пута Брчко–Бијељина

20

55

Фестивал кошарке окупио више од 700 дјечака и дјевојчица

20

50

Мушкарац погинуо на рафтингу

20

49

Мексичка политичарка славила побједу на Мундијалу: Деколте засјенио славље

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима