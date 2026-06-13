Мексичка политичарка славила побједу на Мундијалу: Деколте засјенио славље

Аутор:АТВ
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Прослава побједе Мексика над Јужном Африком на отварању Свјетског првенства 2026. године није била у центру пажње само због ногомета. Велику пажњу јавности привукла је и мексичка подузетница те бивша градоначелница општине Куаутемок, Сандра Куевас, која се појавила међу хиљадама навијача у главном граду Мексика.
Након тријумфа мексичке репрезентације, бројни навијачи окупили су се код споменика Анђео независности у Сиудад де Мексико како би прославили успјешан почетак турнира. Међу њима је била и Куевас, која се придружила слављу и дружила с окупљенима на једној од најпознатијих локација за навијачка окупљања.
Њено присуство убрзо је постало тема на друштвеним мрежама. Снимци и фотографије на којима се налази на степеницама познатог споменика брзо су се проширили интернетом, изазвавши бројне реакције корисника.
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Поред саме прославе, пажњу јавности привукао је и њен модни избор. Посебно су коментарисани детаљи одјевне комбинације, због чега су њене фотографије постале једна од најдискутованијих тема након утакмице.
Сандра Ксантал Куевас Ниевес обављала је функцију градоначелнице општине Куаутемок од 2021. до 2024. године. Током мандата била је позната по неконвенционалним јавним наступима и активном укључивању у акције рјешавања комуналних проблема.
Copa Mundial de Fútbol 2026: ¡Viva México, desde el Ángel de la Independencia en nuestra alcaldía #Cuauhtémoc! #SandraCuevasMX pic.twitter.com/1rVrSU1C8Y— Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 12, 2026
Ипак, њен политички пут пратиле су и бројне контроверзе. Током 2022. године привремено је суспендована након оптужби за злоупотребу положаја и сукоб с двојицом полицајаца, иако је тврдила да је ријеч о политички мотивисаном процесу те се касније вратила на функцију.
Посљедњих година нашла се под повећаном пажњом јавности због наводних веза с особама из криминалног миљеа. Посебно се говорило о њеној вези с Алехандром "Ел Чоком" Мендозом, којег поједини мексички медији повезују с криминалном групом Ла Чокиза. Након његовог хапшења 2025. године у јавности су се појавиле њихове заједничке фотографије и видеоснимци.
Куевас је потврдила да су били у вези, али је нагласила да не сматра својом обавезом провјеравати прошлост партнера. Додатне полемике изазвало је и хапшење њеног тјелохранитеља Антонија "Ел Тоња" Валеха ("Ел Тоñо" Vallejo), који се суочио с оптужбама за изнуду.
(Аваз)
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