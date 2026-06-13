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Ово је прва жена Баје Малог Книнџе: Родила четворо д‌јеце, а у јавности се не појављује

13.06.2026 16:29

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Ово је прва жена Баје Малог Книнџе: Родила четворо д‌јеце, а у јавности се не појављује

Популарни пјевач Баја Мали Книнџа, чије је право име Мирко Пајчин, поносни је отац укупно шесторо д‌јеце које је добио у два брака.

Иако се чланови његове породице не експонирају често у јавности, познато је да му је прва супруга, која носи необично име Мерлин, родила четворо д‌јеце, док су његове Кћерке израсле у праве љепотице које су завршиле тешке факултете.

Мирко Пајчин је свој породични живот изградио кроз два брака из којих има шесторо д‌јеце. Са првом супругом Мерлином добио је четворо д‌јеце. У други брак је ступио 2017. године са супругом Дијаном, са којом је добио двоје д‌јеце, односно близанце.

Бивша супруга Баје Малог Книнџе
Бивша супруга Баје Малог Книнџе

Прва супруга Мерлин се ријетко појављује у јавности

Прва супруга Баје Малог Книнџе не воли да се експонира и не појављује се често у јавности. Ипак, њени обожаваоци су имали прилику да виде како Мерлин изгледа захваљујући најстаријој кћерки Смиљани, која је на свом Инстаграм профилу објавила заједничку фотографију са мајком.

Успјешне и атрактивне кћерке

Највећу пажњу привукле су пјевачеве кћерке Смиљана, Љиљана и Анђелија, које су завршиле тешке факултете и важе за праве љепотице.

Најстарија кћерка Смиљана је атрактивна црнка која је веома популарна на друштвеним мрежама, пише Блиц.

Средња кћерка, Љиљана, свој живот гради у Америци гд‌је се успјешно бави тенисом. Она, поред спорта, воли да путује на луксузне дестинације са којих често дијели провокативне фотографије. Најмлађа кћерка Анђелија има 21 годину и, баш као и њене старије сестре, веома је активна на друштвеним мрежама.

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Тагови :

Баја Мали Книнџа

бивша жена

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