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Урош Станић напустио Елиту: Хоспитализован након што га је Асмин ударао у главу

Аутор:

АТВ
12.06.2026 19:28

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Урош Станић напустио Елиту: Хоспитализован након што га је Асмин ударао у главу
Фото: Youtube/ screenshot

Учесник "Елите 9", Урош Станић, хитно је упућен на љекарски преглед након што је на њега физички насрнуо цимер Асмин Дурџић.

Подсјетимо, продукција је Маји и Асмину због инцидената у ријалитију одузела све хонораре за шест мјесеци што су зарадили.

Атмосфера међу учесницима дјеловала је потпуно мирно док је Урош Станић лежао у спаваћој соби и разговарао са Бором Сантаном. Међутим, ситуација се изненада промијенила када се у просторији појавио Асмин Дурџић.

Судећи по снимцима, напад је услиједио потпуно неочекивано, Асмин је насрнуо на Уроша и више пута га ударио у главу.

Шокирани Станић је у том тренутку почео да вришти, јеца и дозива помоћ, док су остали затечени укућани покушавали да схвате шта се догодило.

Изашао на љекарски преглед

Након што га је прегледао медицински тим и предузео неопходне мјере, Урош Станић је враћен на имање, али са медицинском крагном око врата усљед претрпљеног напада.

Маја Маринковић жестоко кажњена због сукоба са Станићем

Ово није био једини инцидент у којем се Урош Станић нашао на мети. Маја Маринковић је током жестоке расправе прекршила једно од најстрожих правила боравка у "Елити" - забрану физичког контакта.

Сукоб је избио због гумене играчке за базен коју Маја није жељела да препусти другим учесницима.

Расправа је брзо ескалирала, те је Маја у једном тренутку физички насрнула на Уроша и ударила га.

Велики шеф и продукција су хитно реаговали на ово насилничко понашање и донијели одлуку да Мају казне одузимањем шестомјесечног хонорара.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Урош Станић

Елита 9

ријалити

Асмин Дурџић

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