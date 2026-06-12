Урош Станић напустио Елиту: Хоспитализован након што га је Асмин ударао у главу

Аутор:АТВ
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Учесник "Елите 9", Урош Станић, хитно је упућен на љекарски преглед након што је на њега физички насрнуо цимер Асмин Дурџић.
Подсјетимо, продукција је Маји и Асмину због инцидената у ријалитију одузела све хонораре за шест мјесеци што су зарадили.
Атмосфера међу учесницима дјеловала је потпуно мирно док је Урош Станић лежао у спаваћој соби и разговарао са Бором Сантаном. Међутим, ситуација се изненада промијенила када се у просторији појавио Асмин Дурџић.
Судећи по снимцима, напад је услиједио потпуно неочекивано, Асмин је насрнуо на Уроша и више пута га ударио у главу.
Шокирани Станић је у том тренутку почео да вришти, јеца и дозива помоћ, док су остали затечени укућани покушавали да схвате шта се догодило.
Након што га је прегледао медицински тим и предузео неопходне мјере, Урош Станић је враћен на имање, али са медицинском крагном око врата усљед претрпљеног напада.
Ово није био једини инцидент у којем се Урош Станић нашао на мети. Маја Маринковић је током жестоке расправе прекршила једно од најстрожих правила боравка у "Елити" - забрану физичког контакта.
Сукоб је избио због гумене играчке за базен коју Маја није жељела да препусти другим учесницима.
Расправа је брзо ескалирала, те је Маја у једном тренутку физички насрнула на Уроша и ударила га.
Велики шеф и продукција су хитно реаговали на ово насилничко понашање и донијели одлуку да Мају казне одузимањем шестомјесечног хонорара.
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