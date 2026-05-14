Трансродна пјевачица Електра Елит (48) годинама интригира јавност својим животом. Њен живот пун је скандала и интрига, а недавно је посебно шокирала јавност након што је прије два мјесеца пуштена из затвора.
Електра је рођена као мушкарац, била је у браку са женом и добила двоје дјеце, након чега је потпуно промијенила живот и постала жена.
Данас иза себе има успјешну музичку каријеру, али и веома буран приватни живот који често пуни насловнице регионалних медија.
На свом Инстаграм профилу недавно је подијелила изазован снимак из дворишта, гдје је у розе комбинацији плесала пред камером.
Трансродна пјевачица има сина Оскара и кћерку Диву, које је добила из брака са бившом супругом.
Како је раније говорила, њена дјеца је и даље ословљавају са „тата“, а тврди и да има велику подршку бивше супруге.
„Ја сам сасвим једноставна особа, свима већ познато – трансродна особа. Морам да нагласим да сам отац двоје дјеце, а не мајка, јер дјеца већ имају мајку“, рекла је Електра једном приликом.
Додала је да ће својој дјеци увијек бити најбољи отац, без обзира на физички изглед.
„Без њихове подршке никада се не бих усудила на овај корак. Добила сам и подршку бивше супруге и једна за другу смо увијек ту, и у добру и у злу“, испричала је она.
Електра се недавно удала за свог партнера, а интимна церемонија одржана је у Сарајеву у присуству најближих чланова породице.
„Тачно је, удала сам се данас у Сарајеву, посебан дан. Крила сам свог драгог успјешно, вријеме је да га сви видите. Све смо обиљежили у кругу најближих чланова породице, а велико славље тек слиједи након што се заврши мој случај у Швајцарској“, изјавила је Електра, преноси Телеграф.
