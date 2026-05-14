Logo
Large banner

У Мостару почело суђење Анису Калајџићу због убиства Алдине Јахић, изјаснио се да није крив

Аутор:

АТВ
14.05.2026 18:18

Коментари:

0
У Мостару почело суђење Анису Калајџићу због убиства Алдине Јахић, изјаснио се да није крив
Фото: Facebook

У Кантоналном суду у Мостару данас је почело суђење Анису Калајџићу, који се терети за кривична д‌јела - тешко убиство жене и недозвољено држање оружја. Калајџић је, подсјећамо, оптужен за убиство Алдине Јахић, које се десило у новембру прошле године у Мостару.

На данашњем рочишту прочитана је оптужница, која је званично потврђена прошлог мјесеца.

Како је за Kликс потврдила гласноговорница Кантоналног суда у Мостару Анела Реџић, Калајџић се изјаснио да није крив.

Оптужница терети Калајџића за дуготрајно и системско злостављање, ухођење и пријетње смрћу упућене двјема особама. Према наводима из оптужнице, оптужени је у периоду од септембра 2024. до јануара 2025. године у више наврата пријетио смрћу бившој д‌јевојци Н. М.

Оптужница га терети и за то да је агресивне радње усмјерио према другој жртви, бившој д‌јевојци Алдини Јахић. У оптужници се детаљно описује упад у стан, физичко насиље, ухођење испред fitness центра те поруке путем комуникацијских апликација у којима је наводио како ће жртва "бити само његова или ничија" те да посједује ватрено оружје.

"Дана 16. новембра 2025. године око 18 сати, на аутобуској станици у Мостару, након што је претходно набавио пиштољ којег је код себе неовлаштено држао, испред fitness центра сачекао је А. Ј. која је ту тренирала те јој задао више удараца у главу и груди. А. Ј. је због страха за властити живот потрчала у правцу хотела 'T..', Трг Ивана Крндеља bb у Мостару, бојећи се за своју сигурност, грађанима пролазницима преплашено говорила да зову полицију јер је мушкарац прати и пријети јој пиштољем, да би потом ушла у ресторан 'Б..' и мобителом позвала полицију", стоји у оптужници.

За то вријеме оптужени Калајџић је дошао и оштећену пронашао у тоалету док је она поново покушавала позвати у помоћ, па јој је пришао и пуцајући из пиштоља у правцу њене сљепоочнице задао смртоносне повреде од којих је преминула на лицу мјеста, преноси Кликс

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Алдина Јахић

Анис Калајџић

Убиство

Суђење

Мостар

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

рониоци роњење вода ронити

Хроника

Пет особа погинуло на роњењу

3 ч

0
Убици брачног пара пријетила доживотна робија, а ево колику казну је добио: Шок у Ариљу

Хроника

Убици брачног пара пријетила доживотна робија, а ево колику казну је добио: Шок у Ариљу

7 ч

1
Мачета

Хроника

Ухапшен осумњичени за убиство у Обреновцу: Упао у двориште и Мишелу пресудио мачетом

7 ч

0
Огласила се полиција о пријави против Љубише Петровића

Хроника

Огласила се полиција о пријави против Љубише Петровића

8 ч

7

  • Најновије

21

16

Цвијановићева се састала са чланицом српског кокуса америчког Конгреса Клаудијом Тени

21

08

Пијани срндаћи праве проблеме: Издато хитно упозорење за све возаче

21

07

Сутра морате да поклопите сво посуђе у кући: Славимо велики празник уз овај строг обичај

20

59

Шта се крије испод Сфинге? Стари ЦИА документ покренуо нове теорије

20

55

Зоран без једне ноге чува 150 оваца: Сваки дан тренира, а тражи и трећу жену

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner