У Мостару почело суђење Анису Калајџићу због убиства Алдине Јахић, изјаснио се да није крив

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Кантоналном суду у Мостару данас је почело суђење Анису Калајџићу, који се терети за кривична дјела - тешко убиство жене и недозвољено држање оружја. Калајџић је, подсјећамо, оптужен за убиство Алдине Јахић, које се десило у новембру прошле године у Мостару.
На данашњем рочишту прочитана је оптужница, која је званично потврђена прошлог мјесеца.
Како је за Kликс потврдила гласноговорница Кантоналног суда у Мостару Анела Реџић, Калајџић се изјаснио да није крив.
Оптужница терети Калајџића за дуготрајно и системско злостављање, ухођење и пријетње смрћу упућене двјема особама. Према наводима из оптужнице, оптужени је у периоду од септембра 2024. до јануара 2025. године у више наврата пријетио смрћу бившој дјевојци Н. М.
Оптужница га терети и за то да је агресивне радње усмјерио према другој жртви, бившој дјевојци Алдини Јахић. У оптужници се детаљно описује упад у стан, физичко насиље, ухођење испред fitness центра те поруке путем комуникацијских апликација у којима је наводио како ће жртва "бити само његова или ничија" те да посједује ватрено оружје.
"Дана 16. новембра 2025. године око 18 сати, на аутобуској станици у Мостару, након што је претходно набавио пиштољ којег је код себе неовлаштено држао, испред fitness центра сачекао је А. Ј. која је ту тренирала те јој задао више удараца у главу и груди. А. Ј. је због страха за властити живот потрчала у правцу хотела 'T..', Трг Ивана Крндеља bb у Мостару, бојећи се за своју сигурност, грађанима пролазницима преплашено говорила да зову полицију јер је мушкарац прати и пријети јој пиштољем, да би потом ушла у ресторан 'Б..' и мобителом позвала полицију", стоји у оптужници.
За то вријеме оптужени Калајџић је дошао и оштећену пронашао у тоалету док је она поново покушавала позвати у помоћ, па јој је пришао и пуцајући из пиштоља у правцу њене сљепоочнице задао смртоносне повреде од којих је преминула на лицу мјеста, преноси Кликс
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
7 ч1
Хроника
7 ч0
Хроника
8 ч7
Најновије
21
16
21
08
21
07
20
59
20
55
Тренутно на програму