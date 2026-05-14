Огласила се полиција о пријави против Љубише Петровића

Бијељинска полиција огласила се о пријави коју су поднијели против градоначелника Бијељине Љубише Петровића због сумње да је починио кривично дјело злоупотребе службеног положаја.
Како наводе извјештај о почињеном кривичном дјелу је 11. маја прослијеђен Окружном јавном тужилаштву у Бијељини.
”Пријављени се сумњичи да је у току 2025. године, злоупотребивши службени положаја, те противно правним актима Града Бијељина, без претходно спроведених процедура у складу са важећим правилницима и другим општим актима Града Бијељина, доносио закључке о исплатама новчане помоћи грађанима у стању ванредне социјалне потребе, на који начин је таквим поступањем исплаћено грађанима износ од преко 100.000,00 КМ”, саопштила је ПУ Бијељина.
Према незваничним информацијама помоћи су исплаћиване у износима од 500 до чак 10.000 марака и то без приједлога и мишљења комисије која је о томе требала да одлучује.
