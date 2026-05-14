Сарајево: Ухапшен наставник који је пријетио ученику у основној школи

АТВ
14.05.2026 12:47

Наставник пријетио ученику у Сарајеву
Из Министарства унутрашњих послова КС саопштили су да су његови припадници лишили слободе наставника који је пријетио ученику у Основној школи "Муса Ћазим Ћатић" у Сарајеву.

МУП КС је саопштио да је наставник иницијала А.П (1970. годиште) у четвртак ујутро лишен слободе због кривичног дјела Угрожавање сигурности, а на штету троје ученика те ће бити предат Кантоналном тужилаштву КС.

Незванично, ријеч је о наставнику Адију Пашићу, пише Кликс.

Подсјећамо, у сновној школи "Муса Ћазим Ћатић" у Сарајеву дошло је до инцидента након што је наставник напао ученика ове школе, а све је забиљежено на видеоснимку.

Инцидент се догодио у сриједу током часа у осмом разреду ове школе, а догађај су полицији пријавили родитељи. Након што се комплетира њихова пријава, све ће бити прослијеђено тужиоцу који ће квалификовати дјело, односно, утврдити да ли је и које кривично дјело почињено.

На видеоснимку, који је достављен поменутом порталу, чује се професор који пријети дјетету и говори: "О'ш још лупат', о'ш да те штоцем опалим? Да ти пола главе откинем? Је л'? Је л' мангупе? Је л' идиоте један? Ајде сједи, п***а ти материна."

