Logo
Large banner

Ово је дјевојка која је претукла Филипинца у Загребу: Недавно пријетила дјевојци

Аутор:

АТВ
14.05.2026 12:17

Коментари:

0
Матеа О. дјевојка која је напала Филипинца се слика у огледалу
Фото: Друштвене мреже

За двадесетогодишњу Матеу О., која је осумњичена за премлаћивање филипинског туристе у центру Загреба, тужилаштво тражи одређивање притвора.

Сматрају да би могла поновити кривично дјело, с обзиром на то да је и туристу претукла док је већ имала изречене мјере опреза због ранијег инцидента.

Доналд Трамп и Си Ђинпинг

Свијет

Трамп и Ђипинг сагласни: Ормуски мореуз мора бити отворен

Аваз сазнаје да се недавно окомила на дјевојку коју је затекла са својим дечком. У насилном испаду који је услиједио пријетила је тој дјевојци, а чак је посегнула и за ножем.

Након хапшења због напада на Филипинца бранила се шутњом, односно није објаснила зашто је претукла Филипинца на улици, сазнаје Индекс.

Тужилаштво тврди да се напад догодио без повода, а Филипинац у инциденту није задобио теже повреде.

Није се могла сјетити гдје ради

Матеа О. није била уредно пријављена у Загребу. Током испитивања изјавила је да ради у кафићу, али се није могла сјетити његовог имена. Раније се, према јавно доступним подацима, у родном Међимурју бавила фудбалом, док је прије пет година тренирала и ММА. Због тога је, како се види на снимку, филипинском туристи задавала прилично прецизне ударце те га је лако оборила на тло.

паре марке

Република Српска

Исплаћени подстицаји пољопривредницима

Рочиште за одлуку о притвору очекује се иза поднева.

Снимак напада, који се догодио 2. маја, проширио се друштвеним мрежама, након чега је полиција покренула интензивну потрагу за осумњиченом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Загреб

дјевојка претукла Филипинца

претучен мушкарац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Храна

Здравље

Зашто једемо и када нисмо гладни: Препознајте ''окидаче'' на вријеме

2 ч

0
Змија

Свијет

Змија отровница "затворила" школе у Француској: Грађанима издато упозорење

2 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Мотоциклиста претицао преко пуне линије, па се закуцао у аутомобил: Преминуо у болници

2 ч

0
Владимир Путин Русија

Свијет

Песков: Путин ускоро у посјети Пекингу

2 ч

0

Више из рубрике

Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Подгорица: Мајка тјерала кћерку на просјачење, па ухапшена

3 ч

0
Туна плива у мору

Регион

Капиталац тежак 82 килограма уловљен код Бара: Душан се 18 минута борио са туном

4 ч

0
Откључавање телефона помоћу лица на андроиду

Регион

Нова превара у комшилуку: Не отварајте овакве поруке

5 ч

0
Радник са заштитном опремом обрађује дрво у хали предвиђеној за тај посао.

Регион

Нови закон за стране раднике у Хрватској

6 ч

0

  • Најновије

14

22

Убици брачног пара пријетила доживотна робија, а ево колику казну је добио: Шок у Ариљу

14

21

Путин: Москва ће формирати технолошке савезе са другим земљама

14

16

Ухапшен осумњичени за убиство у Обреновцу: Упао у двориште и Мишелу пресудио мачетом

14

07

Властимир побјегао из болнице у Нишу: Ево где му се губи сваки траг

14

03

Мађар укида војно ванредно стање

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner