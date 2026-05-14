Ово је дјевојка која је претукла Филипинца у Загребу: Недавно пријетила дјевојци

Аутор:АТВ
Коментари:0
За двадесетогодишњу Матеу О., која је осумњичена за премлаћивање филипинског туристе у центру Загреба, тужилаштво тражи одређивање притвора.
Сматрају да би могла поновити кривично дјело, с обзиром на то да је и туристу претукла док је већ имала изречене мјере опреза због ранијег инцидента.
Аваз сазнаје да се недавно окомила на дјевојку коју је затекла са својим дечком. У насилном испаду који је услиједио пријетила је тој дјевојци, а чак је посегнула и за ножем.
Након хапшења због напада на Филипинца бранила се шутњом, односно није објаснила зашто је претукла Филипинца на улици, сазнаје Индекс.
Тужилаштво тврди да се напад догодио без повода, а Филипинац у инциденту није задобио теже повреде.
Матеа О. није била уредно пријављена у Загребу. Током испитивања изјавила је да ради у кафићу, али се није могла сјетити његовог имена. Раније се, према јавно доступним подацима, у родном Међимурју бавила фудбалом, док је прије пет година тренирала и ММА. Због тога је, како се види на снимку, филипинском туристи задавала прилично прецизне ударце те га је лако оборила на тло.
Рочиште за одлуку о притвору очекује се иза поднева.
Снимак напада, који се догодио 2. маја, проширио се друштвеним мрежама, након чега је полиција покренула интензивну потрагу за осумњиченом.
