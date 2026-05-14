Исплаћени подстицаји пољопривредницима

АТВ
14.05.2026 11:58

Три бунта конвертибилних марака
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 2.070.986 КМ за 14 корисника.

Исплаћене су сљедеће мјере:

  • Подршка за набавку опреме у сточарству у износу од: 1.338.919 КМ
  • Подршка за изградњу противградне мреже у износу од : 732.067 КМ

Исплате се односе на преостале обавезе према правним лицима. Што се тиче обавеза према физичким лицима оне су у потпуности измирене када је у питању 2025. година.

Подсјећамо да је претходно у овој седмици за подстицаје исплаћено преко 13 милиона КМ.

