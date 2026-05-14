Варгас: Морамо бити уз народ Републике Српске

Аутор:АТВ
Коментари:7
Марк Варгас, предсједник Управног одбора "Свјетског форуму лидера" Универзитет Џадсон, недавно је имао прилику да уручи прву награду "Лидерство и залагање за демократију" предсједнику СНСД-а Милораду Додику.
Варгас је у свом ауторском тексту поручио да САД мора бити уз српски народ Републике Српске те да би игнорисање борбе за суверенитет српског народа била грешка.
"Недавна посјета Милорада Додика Универзитету Џадсон изазвала је протесте и предвидљиво негодовање.
Али испод буке крије се важније питање: зашто би Американци требало да маре за српски народ Републике Српске?", истакао је Варгас.
Он је истакао да је, у доба бескрајних глобалних криза, лако игнорисати мјеста попут Балкана.
"Али игнорисање српске борбе за суверенитет била би грешка – грешка која је у супротности са америчким интересима, америчким вриједностима и нашом сопственом историјом. Прво, постоји прави и трајни дуг захвалности", истакао је Варгас.
Република Српска
Цвијановић: Сарадња Српске и Израела заснована на искреном пријатељству
Он је подсјетио да је током Другог светског рата, када су нацистичка Њемачка и њени хрватски фашистички савезници прегазили Југославију, етнички Срби платили ужасну цијену.
Варгас наглашава да је стотине хиљада људи поклано у једној од најбруталнијих кампања етничког насиља у рату.
"Па ипак, чак и суочени са тим терором, српски борци отпора и цивили су се истакли када је то било најважније за Сједињене Државе", рекао је Варгас.
Варгас је подсјетио да су у операцији Халијард, највећем спасавању оборених америчких пилота у историји, Срби ризиковали све да би склонили, нахранили и евакуисали више од 500 америчких пилота оборених изнад окупиране територије.
"Изградили су импровизоване аеродроме под непријатељском ватром и кријумчарили америчке војнике на сигурно. Американци не заборављају оне који су били уз нас у нашим најтежим часовима.
Република Српска
Сусрет Додика и Варгаса у Чикагу: "Вриједности за које се боримо универзалне, а наша борба глобална"
Он истиче да српски народ Републике Српске заслужује да буде саслушан, а не одбачен или демонизован.
"Друго, њихова борба је утемељена у истом принципу који је родио нашу нацију: суверенитет", рекао је Варгас.
Варгас истиче да Република Српска постоји захваљујући Дејтонском споразуму постигнутом уз посредовање САД, којим је окончан рат у БиХ и створио деликатну равнотежу између сукобљених група.
Варгас подсјећа да је тај споразум успоставио два ентитета са дефинисаном аутономијом и заштитом осмишљеном да спречи доминацију било које фракције.
"Па ипак, годинама су глобалне бирократе и такозвани 'високи представници' радили на смањењу те аутономије, инсистирајући на већој централизацији у Сарајеву", рекао је Варгас.
Он је истакао да су српски народ и лидери попут Милорада Додика пружили отпор, настојећи да сачувају свој језик, православну хришћанску вјеру, традиције и право на самоуправу.
Република Српска
Варгас: Први пут награда за демократију једном свјетском лидеру – признање Додику за вјеру, напор и жртву
"То није екстремизам – то је самоопредјељење. То је исти инстинкт који је покренуо оснивање Америке и наставља да дефинише наш национални идентитет. Треће, стабилност на Балкану је важна за америчку безбиједност. Босна остаје крхка", рекао је Варгас, преноси newsmax.
Истиче да демографске тензије, спољни утицај сила попут Русије, Турске и Кине, и ризик од обнављања немира представљају стварне изазове.
"Дестабилизовани регион би поново могао да пошаље ударне таласе кроз Европу и шире, укључујући миграционе притиске и безбедносне проблеме који ће на крају стићи до америчких обала. Предуго су западни медијски наративи приказивали Србе као једнодимензионалне зликовце", рекао је Варгас.
Истиче да је истина много сложенија.
"Злочини су се дешавали на свим странама током сукоба 1990-их, али шира прича – она која укључује српску патњу и легитимне жалбе – пречесто је игнорисана", рекао је Варгас.
Он је истакао да је предсједник Америке Доналд Трамп разумио важност реализма у спољној политици и да је зато Додик хвалио Трампово вођство, тврдећи да снага и јасноћа – а не бескрајна интервенција – нуде најбољи пут ка решавању сукоба.
Република Српска
Варгас о говору Додика: Ваши коментари оставили су трајан утисак на присутне, хвала Вам
"Тај приступ одбацује неуспјеле глобалистичке стратегије и умјесто тога поштује суверенитет и локалне реалности. Американци не морају да 'микроменаџментирају' Босну, али треба да одбацимо идеју да је Република Српска проблем", рекао је Варгас.
Он истиче да је, у многим аспектима, то стабилизујућа сила која настоји да одржи управо онај оквир који су Сједињене Државе помогле да се створи.
"У подељеном свијету, трајни мир не долази од наметања једнообразности одозго – долази од поштовања различитих народа, њихове историје и њиховог права да сами планирају своју будућност. Вријеме је да се Америка сјети ко је био уз нас – и зашто је то и данас важно", рекао је Варгас.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
14
22
14
21
14
16
14
07
14
03
Тренутно на програму