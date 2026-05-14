Logo
Large banner

Цвијановић: Сарадња Српске и Израела заснована на искреном пријатељству

Аутор:

АТВ
14.05.2026 07:22

Коментари:

7
Жељка Цвијановић и Јехиел Лајтер у Вашингтону
Фото: zeljka.cvijanovic/Instagram/Screenshot

Захвалност амбасадору Израела у Сједињеним Америчким Државама Јехиелу Лајтеру на позиву на прославу Дана независности Државе Израел у Вашингтону, поручила је српски члан предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

- Сарадња Републике Српске и Израела заснована је на искреном пријатељству и снажним историјским везама и чврсто смо посвећени њеном даљем унапређењу. Овај догађај био је прилика да се сретнем и разговарам са секретаром за енергетику у администрацији предсједника Трампа, Крисом Рајтом и амбасадором САД у Израелу Мајком Хакабијем - написала је Цвијановић на друштвеној мрежи Икс.

Доналд Трамп Си Ђинпинг

Свијет

Свечани дочек Трампа у Пекингу уз црвени тепих, гарду и почасну салву

Цвијановићева је навела да је посебно задовољство било срести старог пријатеља, Малколма Хонлајна, истакнутог представника јеврејске заједнице у САД.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Српски члан предсједништва БиХ

Израел

Јехиел Лајтер

Вашингтон

Коментари (7)
Large banner

Прочитајте више

Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Ужас у Њемачкој! Педијатар оптужен за 130 случајева сексуалног злостављања дјеце

2 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Друштво

Стабилне цијене нафте након великог раста због тензија на Блиском истоку и пада залиха

2 ч

0
Гужва на граничном прелазу Градишка 14.05.2026.

Друштво

Гужве на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

2 ч

0
Свети пророк Јеремија

Друштво

Славимо Светог пророка Јеремију: Зашто се данас не ваља чешљати?

2 ч

0

Више из рубрике

Миличевић поткачио Станивуковића: Блануша кандидат, не постоји анкета која то може да оспори

Република Српска

Миличевић поткачио Станивуковића: Блануша кандидат, не постоји анкета која то може да оспори

14 ч

2
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Република Српска

СДС одбио позив Станивуковића, Блануша кандидат: "Окупите се око нас"

14 ч

10
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић са Сиберелом: Поздрављамо присуство америчких компанија у Српској

14 ч

8
Почело суђење Мирославу Краљевићу

Република Српска

Почело суђење Краљевићу због Младића и Караџића

14 ч

0

  • Најновије

09

58

Блануша показао спремност да препусти кандидатуру за предсједника Српске?

09

56

Куба остала без горива: Хавана у мраку и до 22 сата дневно

09

49

Капиталац тежак 82 килограма уловљен код Бара: Душан се 18 минута борио са туном

09

43

Пијан улетио на терасу кафића у Шипову, има повријеђених

09

36

Пала четворка из Приједора: Пресрели ауто, па претукли путнике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner