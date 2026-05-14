Цвијановић: Сарадња Српске и Израела заснована на искреном пријатељству

Аутор:АТВ
Коментари:7
Захвалност амбасадору Израела у Сједињеним Америчким Државама Јехиелу Лајтеру на позиву на прославу Дана независности Државе Израел у Вашингтону, поручила је српски члан предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Сарадња Републике Српске и Израела заснована је на искреном пријатељству и снажним историјским везама и чврсто смо посвећени њеном даљем унапређењу. Овај догађај био је прилика да се сретнем и разговарам са секретаром за енергетику у администрацији предсједника Трампа, Крисом Рајтом и амбасадором САД у Израелу Мајком Хакабијем - написала је Цвијановић на друштвеној мрежи Икс.
Цвијановићева је навела да је посебно задовољство било срести старог пријатеља, Малколма Хонлајна, истакнутог представника јеврејске заједнице у САД.
Захвалност амбасадору Израела у Сједињеним Америчким Државама Јехиелу Лајтеру на позиву на прославу Дана независности Државе Израел у Вашингтону. — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) May 14, 2026
