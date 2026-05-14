Славимо Светог пророка Јеремију: Зашто се данас не ваља чешљати?

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају празник Свети пророк Јеремија.
Према предању, пророк Јеремија био је познат по својим пророчанствима и упозорењима царевима и народу због идолопоклонства и удаљавања од вјере. Због тога је често био прогањан, затваран и у немилости власти, али је остао упамћен као један од великих старозавјетних пророка.
По предању, Свети пророк Јеремија већ је у петнаестој години почео да прориче и због тога је врло често био у немилости власти, чак прогањан и затваран. Због својих пророчанстава навукао је гњев великаша, али и поштовање оних који су у њега вјеровали.
Народна вјеровања у Србији везана за овај празник углавном се односе на заштиту од змија. У појединим крајевима задржао се обичај да се рано ујутру лупа у тигањ или друге металне предмете уз изговарање посебних ријечи како би се змије отјерале од кућа и домаћинстава.
"Јеремија у поље, а све змије у море! Само једна остала, за зло њено остала, оба ока избола, на дан трна глогова. На четири шипова, злу коб изела".
Вјерује се и да на данашњи дан не треба отварати бритву, користити иглу и конац, нити се чешљати, како се не би "привлачиле“ змије током године. Такође, према народном обичају, треба пазити да се за неким не вуче пертла или конац, јер се сматра да то симболично призива гмизавце.
Предање каже и да је Александар Велики посјетио гроб пророка Јеремије и да су његови посмртни остаци касније пренијети у Александрију.
